Le tappe fondamentali del 2024

Il governo Meloni celebra il suo secondo anniversario il 22 ottobre, in un contesto difficile segnato da tensioni con la magistratura e dalla gestione del flusso migratorio. La premier Giorgia Meloni, tramite un post sui social, ha sottolineato la determinazione del suo governo a proseguire nel realizzare il programma e a sostenere la crescita dell’Italia. Tra le iniziative principali c’è l’accordo con l’Albania, sottoscritto un anno fa, che prevede la creazione di hotspot per il rimpatrio rapido dei migranti. Meloni ha dichiarato un calo degli sbarchi del 60% rispetto al 2023.

Tuttavia, l’apertura dei centri di trattenimento è in ritardo e i primi trasferimenti di migranti portano a situazioni complicate a causa della mancanza di convalida dei fermi. Nello stesso contesto, il governo persegue il Piano Mattei per promuovere relazioni strategiche tra Italia e Stati africani, con un approccio non predatorio. Meloni continua a sostenere l’Ucraina, supportando l’invio di armamenti e collaborando attivamente anche rispetto alla crisi in Medio Oriente, mantenendo rapporti solidi con Israele.

Sul fronte delle relazioni internazionali, Meloni ha deciso di abbandonare la Via della Seta, cercando di preservare i legami con la Cina, e ha convocato una riunione del G7 in Italia. Riguardo alle riforme, il governo prosegue con l’autonomia differenziata e la riforma del premierato, considerata cruciale per Meloni. Sono previsti cambiamenti significativi nel sistema giudiziario e interventi per contrastare reati come la maternità surrogata, ora perseguita anche per chi ne usufruisce all’estero.

In risposta a una tragica vicenda di violenza a Caivano, il governo ha avviato un progetto di riqualificazione che mira a ripristinare la sicurezza nelle periferie. Infine, la manovra economica approvata recentemente tiene conto della sostenibilità dei conti pubblici e introduce misure a favore delle famiglie numerose, con un taglio al cuneo fiscale e bonus per i nuovi nati. La legge di bilancio sarà presentata dalla premier in una conferenza stampa, coincidente con il secondo anniversario del suo governo, che rappresenta una novità nella storia politica italiana.