le surfisti restano estasiate durante le Olimpiadi

Le Olimpiadi 2024 hanno regalato nella finale di surf a Tahiti immagini emozionanti: sport e natura si incontrano davanti agli occhi estasiati delle surfiste e del pubblico di spettatori.

Un connubio tra la libertà della natura e la libertà offerta dallo sport. Le immagini simbolo delle Olimpiadi 2024 sono state scattate nella Polinesia francese, durante la gara femminile di surf per l’oro olimpico. Non appena il video della competizione è stato postato sui social, subito è diventato virale trasformando l’ospite a sorpresa della gara nella campionessa indiscussa. Ma di chi si tratta?

Semifinale femminile di surf alle Olimpiadi, la protagonista indiscussa è una balenottera azzurra

Il mare regala momenti indimenticabili, soprattutto quando la natura affiora dalle sue acque in tutta la sua meravigliosa bellezza. Ed è proprio quanto accaduto a Tahiti dove, durante la competizione olimpica, è emersa dalle acque un meraviglioso esemplare di balenottera azzurra.

Ci sono immagini che non hanno bisogno di parole per trasmettere il loro messaggio: è sufficiente guardarle per capire chiaramente cosa viene comunicato. Questo discorso si applica alla perfezione ad alcuni scatti fotografici che, condivisi sui social, stanno facendo il giro del mondo ricordando l’importanza della libertà di tutti gli esseri viventi e della bellezza insita nella natura.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Il simbolo della libertà in natura: lo scatto perfetto di un delfino (FOTO)

Le immagini sono state realizzate durante le semifinali femminili di surf delle Olimpiadi di Parigi 2024, disputate nella Polinesia francese a Tahiti. Durante la gara tra la brasiliana Tatiana Weston-Webb e la costaricana Brisa Hennessy l’attenzione del pubblico non si è concentrato sulle due atlete ma sull’ospite a sorpresa: la balenottera azzurra.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Un evento inaspettato: la nascita di un cucciolo di balena davanti a una barca di turisti (VIDEO)

Per coloro che amano l’oceano e le stupende creature marine che lo abitano, vedere una balena nuotare a pochi metri di distanza sarà sicuramente uno dei desideri più grandi Di certo, però, nessuno si potrà mai aspettare di essere così fortunato come le due surfiste che si sono trovate ad assistere a un evento meraviglioso e del tutto inaspettato: le acrobazie di una balenottera azzurra a pochi metri di distanza mentre loro si trovavano in acqua. Per gli abitanti di Tahiti non è di certo un evento raro quello dell’avvistamento delle balene, ma nella storia dei Giochi Olimpici non era mai accaduto prima.

La balenottera azzurra (nome scientifico di Balaenoptera musculus secondo la classificazione di Linneo del 1758) è un mammifero marino appartenente al parvordine dei Misticeti. Questo cetaceo, con i suoi oltre 28 metri di lunghezza e 160 tonnellate di peso, è il più grande animale conosciuto vissuto sulla Terra. La balenottera azzurra appartiene alla famiglia dei Balenotteridi, lo stesso gruppo a cui appartengono la megattera, la balenottera comune, la balenottera di Bryde, la balenottera boreale e la balenottera minore.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Uno squalo balena nuota nelle profondità del mare: è lui il pesce più grande al mondo

Lungo e slanciato, il corpo della balenottera azzurra assume diverse tonalità grigio-bluastre sul dorso con parti più chiare sul ventre. La Lista rossa IUCN considera la balenottera azzurra una «specie in pericolo» fin dalla sua prima edizione. Fino agli inizi del XX secolo la balenottera azzurra era numerosa in quasi tutti gli oceani. La caccia da parte dai balenieri ha portato queste meravigliose creature sull’orlo dell’estinzione. La popolazione più consistente, comprendente duemila esemplari, è composta dalle balenottere azzurre settentrionali del Pacifico nord-orientale, diffuse dall’Alaska alla Costa Rica e che d’estate si incontrano in California e più raramente nell’area che va dalla Kamčatka all’estremità settentrionale del Giappone. Nell’Atlantico settentrionale si trovano due popolazioni che abitano la prima le acque al largo di Groenlandia, Terranova e Nuova Scozia e il golfo di San Lorenzo, la seconda le Azzorre in primavera e tra luglio e agosto l’Islanda. Gli studiosi ipotizzano che per orientarsi tra i due gruppi vulcanici le balene seguano la dorsale medio atlantica.

Non solo le balene sono catalogate sulla Lista rossa. Sfortunatamente, sono molte le specie marine a rischio a causa dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento e della pesca, e i pesci come gli squali sono tra queste. Gli agenti inquinanti e le emissioni di CO2 secondo recenti studi porteranno infatti la Terra a perdere più di un decimo del suo patrimonio vegetale e animale e all’estinzione di una specie vivente su dieci. Per questo motivo assume grandissima importanza la salvaguardia degli oceani e del Pianeta.

Intanto l’immagine della balenottera è diventata in breve tempo virale, meravigliando gli utenti di tutto il mondo. La foto della spettacolare esibizione acrobatica del cetaceo tra le acque cristalline dell’oceano è un vero e proprio inno alla libertà e un’ulteriore testimonianza del meraviglioso spettacolo che la natura è in grado di regalare. (di Elisabetta Guglielmi)