le sue parole piene di paura

Momenti di paura per Marika Abbonato, l’ex di Uomini e Donne coinvolta in un incidente stradale che la ha causato l’ingessatura della tibia.

Marika Abbonato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata sui social dopo essere stata coinvolta in un grave incidente stradale. Lo scorso 9 giugno, l’ex protagonista del popolare programma televisivo ha raccontato di aver “sfiorato quasi la tragedia”, mostrando ai suoi followers su Instagram una foto in cui appare con una gamba fasciata e un collare cervicale.

La protagonista da Palermo, ha partecipato al programma Uomini e Donne di recente, ma la sua avventura si è conclusa quando il tronista Daniele Paudice ha scelto di concludere il suo percorso con un’altra concorrente, Gaia Gigli.

La donna ha svelato ai suoi fan che a seguito della disavventura dovrà rimanere a riposo per alcuni giorni, poiché i medici le hanno prescritto 30 giorni di prognosi. Marika Abbonato ha spiegato di aver riportato una frattura alla tibia e un problema al tendine, che potrebbe richiedere un intervento chirurgico:

“Dovrò fare una nuova tac tra una settimana per valutare l’opportunità dell’intervento”.

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, la giovane palermitana ha raccontato la dinamica dell’incidente, mostrando anche le immagini dell’automobile gravemente danneggiata. Marika ha raccontato con sgomento che ancora quache metro e la situazione sarebbe diventata critica. Ringraziando le persone che l’hanno soccorsa, sottolinea di sentirsi grata di essere scampata ad un evento così drammatico.

Marika Abbonato sta dimostrando grande determinazione e positività: vorrebbe fare un bagno a Lourdes per trovare un po’ di pace e serenità. I suoi fan le hanno già fatto pervenire numerosi messaggi di affetto e sostegno, augurandole una pronta guarigione.

Il mondo dei social si stringe intorno a Marika Abbonato in questo momento difficile, dimostrandole solidarietà e affetto. Resta da sperare che la giovane possa riprendersi presto e tornare a sorridere, superando con coraggio e determinazione questo duro momento.

