Le sue parole hanno toccato tutti.

Durante i funerali di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli ha enfatizzato l’importanza di considerare i malati oncologici come persone piene di speranza anziché guerrieri. Ha condiviso una lettera toccante, esprimendo il profondo legame con la madre e evidenziando il suo amore per la famiglia. Rizzoli ha ringraziato quanti hanno partecipato alla cerimonia e ha descritto Eleonora come una figura multifacetica, capace di bilanciare la sua carriera con il suo ruolo di madre.

Andrea ha sottolineato che nei momenti difficili, Eleonora non ha mai cercato di imporre le sue idee, ma ha sempre ascoltato e sostenuto i suoi figli in modo autentico. Ha rivelato quanto fosse devastante la diagnosi di cancro per loro e come questa avesse cambiato profondamente le loro vite. In un passaggio significativo, ha messo in discussione la retorica che descrive i malati di cancro come guerrieri, affermando che questa visione è fuorviante; chi affronta la malattia si affida piuttosto alla medicina e all’amore di chi lo circonda.

Rizzoli ha evidenziato l’importanza della fede nella vita di Eleonora, sostenendo che la vera forza derivasse dalla speranza e dalla dignità piuttosto che dalla battaglia. Ha raccontato di un momento toccante in clinica, dove Eleonora si è confrontata con un bambino malato, un’esperienza che l’ha ispirata a vivere ogni giorno con un sorriso. La presenza di amici e familiari ai funerali ha dimostrato l’eredità duratura di Eleonora, un lascito di amore e resilienza che continua a ispirare chi l’ha conosciuta.