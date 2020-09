A causa della sua malattia, Liam Gallagher indossa sempre la mascherina: ecco le sue dichiarazioni sul Covid e sul fratello Noel.

Sembra che gli scontri tra Liam Gallagher e il fratello Noel non avranno mai fine. I due battibeccano su tutto, anche sulle mascherine da indossare ai tempi del Coronavirus. Un astio tra i due fratelli che si riversa in qualsiasi argomento possano mai affrontare: basti pensare che Noel – l’anno scorso – ha rivelato di aver provato del bene per sua madre, fino a quando non ha dato alla luce Liam.

L’ultima faida fra fratelli riguarda, dunque, l’indossare o meno la mascherina al fine di non contrarre il COVID-19. E, come in ogni occasione, non sono mancati insulti e improperi.

Liam Gallagher contro Noel per le mascherine

Liam Gallagher ha rivelato di indossare la mascherina per proteggersi dal Coronavirus, in quanto è malato. Un qualcosa di molto sensato, solo che – questa notizia – è stata motivo di ulteriore scontro col fratello, Noel Gallagher che boicotta apertamente l’uso di tali dispositivi.

Ecco il post di Liam su Twitter, in cui indossa la mascherina:

“Ho il morbo di Hashimoto [sindrome della tiroide, ndr]. Questo significa che il mio sistema immunitario è fottu*o“. E, in merito al fratello che non vuole indossare la mascherina, ha detto: “È un imbecille per molte ragioni“.

Noel Gallagher dice “no” all’uso delle mascherine

Noel, infatti, rifiuta di indossare una maschera perché viola le sue libertà, come riporta il The Guardian. Parlando al podcast di Matt Morgan, l’ex chitarrista degli Oasis ha detto: “Non è una legge. Ci sono troppe fottu*e libertà che ci vengono tolte adesso. Scelgo di non indossarne una. Se prendo il virus è in me, non in altri: è una presa per il cu*o“. E aggiunge: “Non ce n’è bisogno. Sono inutili. Perché devi indossarne una quando fai un caz*o di taglio di capelli, ma non devi indossarla al pub?“.

Poi, si è rivolto a Morgan, che sostiene l’uso della maschera, definendolo un “germofobo codardo“.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/liamgallagher/

