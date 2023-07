le sue caratteristiche e a che cosa stare attenti

La biscia d’acqua si può incontrare anche lungo i fiumi ed ecco alcune informazioni sulle sue caratteristiche e a cosa fare attenzione.

Ci sono diverse specie di bisce d’acqua e può capitare di vederle nuotare sull’acqua mentre si vedono e non si vedono. Le persone scappano e si spaventano così come farebbero per un qualsiasi tipo di serpente, ma sono pericolose come i serpenti veri e propri?

Cercheremo di conoscere meglio la biscia d’acqua, di elencare le sue caratteristiche e di capire se e a che cosa fare attenzione se si dovesse incontrarne una. Il loro habitat è l’acqua, quindi, non è raro trovarle in corsi d’acqua, fiumi, oppure anche in riva al mare.

Anche se trascorre molto tempo nell’acqua, si sposta anche nella vegetazione vicina. In Italia ce ne sono ovunque, così come in tutta Europa, ma sono pericolose per l’uomo?

Biscia d’acqua: le sue caratteristiche

La biscia d’acqua è un comune serpente della famiglia dei Colubridi. In estate è molto attiva, mentre va in letargo d’inverno.

In primavera questa specie si sveglia e nel mese di maggio cerca di accoppiarsi per poi deporre le uova tra giugno ed agosto. Naturalmente, sceglie dei luoghi nascosti, molto protetti per essere al sicuro. Quindi, è normale trovarle in giro d’estate.

Che aspetto hanno? Se non ne avete mai vista una è utile sapere che hanno la testa abbastanza grossa che si allarga posteriormente con il muso arrotondato. Il collo è sottile e non hanno una coda molto lunga. Può andare dagli 80 ai 110 metri di lunghezza, anche se se ne trovano di oltre 150 metri. Il colore è molto vario, le femmine sono più grandi dei maschi.

Questo serpente striscia e si arrampica, oltre a nuotare, molto bene. Si nutre di pesci e di anfibi che quando trova porta sulla terraferma e poi mangia ancora vivi. Insomma, da tutta questa descrizione sembra che non ci siano differenze con i serpenti di terra. Invece, ci sono eccome.

Le bisce d’acqua sono pericolose per l’uomo?

Di solito questi esemplari preferiscono stare nella vegetazione e se sono in acqua tra le rocce. Si nascondono ed evitano qualsiasi contatto con l’uomo se possono.

Quindi, i morsi ai danni dell’uomo sono molto rari. Inoltre, se per sbaglio si stuzzica una biscia d’acqua è molto improbabile che affondi i suoi denti nella pelle. Ad ogni modo, se anche dovesse farlo, le sostanze che possiede non hanno alcun effetto sulle persone.

Anche loro hanno delle ghiandole con delle sostanze per paralizzare le loro prede, ma sono totalmente differenti da quelle dei serpenti di terra. Quindi, se si viene morsi non si rischia nulla. Inoltre, hanno un carattere talmente mansueto che sono addomesticabili in breve tempo.

Non sono aggressivi, vivono bene anche in cattività, quindi, non c’è nulla da temere. Tuttavia, è sempre meglio tenersi alla larga ed è meglio portare con sé un bastone quando si va a passeggiare in luoghi in cui potrebbero vivere delle bisce d’acqua o dei serpenti.