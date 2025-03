Le strazianti parole di Barbara Palombelli in diretta

Paolo Ciavarro è tornato il 7 marzo 2025 al programma televisivo Forum dopo la morte della madre, Eleonora Giorgi. Durante la trasmissione, ha espresso gratitudine al pubblico di Canale 5 per il supporto ricevuto in questo difficile momento. La sua presenza ha creato un’atmosfera di commozione e riflessione tra i telespettatori, mentre condivideva il palco con Barbara Palombelli, la conduttrice.

Barbara Palombelli ha accolto Ciavarro con affetto, affermando che “la vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro”, riconoscendo il dolore della perdita e l’esempio che Eleonora e il resto della famiglia hanno dato agli italiani. Paolo ha risposto con sincerità, ringraziando tutti di cuore per il sostegno. Inoltre, Serena Bortone ha voluto ricordare Eleonora, descrivendola come “una nuvola di borotalco” che ha lasciato un’impronta duratura nelle vite di chi l’ha conosciuta. Le parole espresse in studio hanno messo in evidenza non solo il dolore per la perdita, ma anche la celebrazione della vita e della carriera dell’attrice.

Eleonora Giorgi è deceduta il 3 marzo 2025 a causa di un tumore al pancreas, presso la clinica Paideia di Roma. I funerali si sono tenuti il 5 marzo nella Chiesa degli Artisti a Roma, dove amici e familiari le hanno dato un ultimo saluto. Paolo ha condiviso con Fanpage.it il suo ricordo di Eleonora, affermando che sente la sua presenza e che veglia su suo figlio. Anche Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora, l’ha omaggiata, sottolineando la sua bellezza fino alla fine. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto, ma il suo ricordo vivrà nel mondo dello spettacolo.