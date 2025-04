Le Strategie di Salvini e Meloni: L’Offensiva di Avs

Meloni e Salvini presentano il Ponte sullo Stretto come un’infrastruttura militare strategica per la Difesa europea e della Nato, sollecitando la Commissione Ue a derogare alle normative ambientali. Per il governo, l’opera sarebbe cruciale per il trasporto rapido di truppe e mezzi in caso di conflitto, definita “imperativa per l’interesse pubblico”. In un documento inviato alla Commissione europea, sottolineano la necessità di considerare il ponte come opera militare per evitare di rispettare le rigorose norme ecologiche e conseguentemente prevenire il blocco dei lavori. Ciò potrebbe anche consentire all’Italia di considerare i costi dell’opera nel bilancio della difesa nazionale, migliorando il rapporto spesa militare/Pil e rispondendo alle richieste della Nato.

Il governo afferma che il ponte garantirebbe trasferimenti efficaci delle forze Nato dal Nord Europa verso il Mediterraneo, facilitando spostamenti rapidi di mezzi pesanti e truppe. Tuttavia, l’iniziativa ha ricevuto forti critiche da Angelo Bonelli di Avs, che accusa il governo di utilizzare l’interesse militare come pretesto per aggirare i vincoli ambientali, definendo l’azione “follia”. Bonelli ha presentato una diffida formale al Cipess, ente preposto all’approvazione del progetto, esprimendo il suo dissenso e puntando il dito su mancanze nelle verifiche sismiche necessarie. Il clima di tensione è accentuato dagli scontri durante un corteo contro il Ponte, segno di una forte opposizione popolare all’iniziativa.