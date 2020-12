Spotify, storie in stile Instagram: come funziona la nuova opzione resa disponibile dal servizio di streaming musicale più famoso e utilizzato al mondo.

Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn… ora anche Spotify. Quella in cui stiamo vivendo è l’epoca delle Stories, le storie divenute iconiche grazie al social dedicato agli scatti fotografici istantanei. Tale il successo di questo formato comunicativo capace di lasciare grandissimo spazio alla creatività, che anche la piattaforma di streaming più importante al mondo ha deciso di servirsene. Al momento è un’opzione disponibile solo per alcuni utenti sia iOS che Android, ma dovrebbe presto essere estesa a tutti. Ma come funzionano le storie di Spotify? Scopriamolo insieme.

Storie di Spotify: come funzionano

Le storie di Spotify sono per ora una funzione molto limitata. Solo cercando particolari termini all’interno dell’applicazione infatti compariranno tra le opzioni disponibili. Ad esempio, scrivendo Christmas Hits ci ritroveremo a poter visialuzzare le storie di personaggi famosi riguardanti i brani più amati del periodo natalizio.

La funzione è ancora in fase di test, ma è probabile che, se tutto andrà come sperano gli sviluppatori, a breve possa apparire l’opzione stories anche sui nostri dispositivi. Non sappiamo al momento se la creazione di contenuti in questo formato sarà riservata solo agli artisti o anche agli utenti ‘semplici’.

La differenza tra le storie di Instagram e quelle di Spotify

Stando a quanto trapela, le storie di Spotify (che il 1° dicembre ha anche pubblicato le Wrapped 2020) avrebbero comuqnue delle caratteristiche a sé stanti. Ad esempio, seppur graficamente simili a quelle di Instagram, non dovrebbero avere il limite di durata di 24 ore. In pratica si configurerebbero come l’evoluzione delle Storyline, già lanciate dalla piattaforma lo scorso anno per permettere agli artisti di condividere intuizioni e aneddoti su un brano. Per scoprire se però la funzione manterrà la propria natura anche nella versione definitiva dovremo aspettare ancora qualche giorno.

Di seguito un esempio delle storie:

