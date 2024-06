Il caso che ha coinvolto Serena Mazzini, giornalista, firma de Il Fatto Quotidiano e scrittrice della prefazione de Il Vaso di Pandoro di Selvaggia Lucarelli, continua a far rumore. Nonostante in supporto della tesi non ci siano prove effettive (nessuno screenshot?), l’accusa mossa dalla scrittrice Valeria Fonte supportata da altri suoi colleghi più o meno conosciuti è unanime: far parte di un gruppo Telegram in cui venivano fatti sfottò gratuiti ai diretti interessati. Si parla di storie, sfottò, conversazioni private, storie verdi di Instagram e altro ancora.

Serena Mazzini nell’accusa delle chat Telegram, Fedez e sua mamma lanciano strane frecciatine https://t.co/qhDqsquXZ2 — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 4, 2024

Fedez e sua mamma Tatiana in giornata hanno pubblicato storie criptiche che potrebbero alludere proprio a Serena Mazzini e poco fa è stata anche Chiara Ferragni a pubblicare due storie allusive.

Se da una parte il rapper ha condiviso una sua vecchia canzone con il testo: “Sono in riva al fiume ad aspettare, perché prima o poi lì vedrò il tuo cadavere passare. E le parole scivolano come sul vetro. Il male è come un boomerang, prima o poi ti ritorna indietro“; dall’altra sua mamma Tatiana è stata più esplicita scrivendo: “Tutto torna, basta iscriversi su Telegram. Amiche di merende“. Entrambi hanno poi usato l’emoji della clessidra, che potrebbe simboleggiare il detto ‘tempo al tempo‘. Storie tutte salvate e commentate da Selvaggia Lucarelli così:

Le storie criptiche di Chiara Ferragni dopo il caso che ha coinvolto Serena Mazzini

A queste qua sopra si aggiungono le due storie Instagram condivise oggi da Chiara Ferragni in cui ha ironizzato sul karma.