Le statistiche sul soggiorno in hotel

Una pizza dal costo di 1.500 euro sarà disponibile al Plein Hotel, un nuovo albergo di lusso inaugurato a Milano dallo stilista tedesco Philipp Plein. L’hotel, che ha aperto i battenti in via Manin, occupa l’ex sede del quartier generale di Krizia e rappresenta l’ingresso di Plein nel settore dell’hotellerie, dopo aver creato un impero nel mondo della moda.

Plein ha dichiarato di voler offrire un’esperienza unica, prendendo ispirazione dalle migliori strutture di New York e Dubai, con l’obiettivo di portare a Milano ciò che finora mancava. Ha investito circa 40 milioni di euro in questo progetto, che include anche un member club e quattro ristoranti.

Tra i ristoranti presenti, vi sarà “Philipp’s”, gestito dallo chef stellato Roberto Conti, un ristorante giapponese chiamato Sukaru Ba, un’opzione vegana chiamata “La Jungle De Plein” e un beach club situato sul rooftop, “The Crystal Beach”. Plein ha descritto ogni ristorante come un’esperienza a sé stante, con un’identità unica.

Particolarmente controversa è la pizza allo champagne, proposta al prezzo stratosferico di 1.500 euro. Plein ha giustificato il costo paragonandolo al prezzo del Dom Perignon, considerandolo un omaggio per gli ospiti dell’hotel. La propria ambizione è quella di creare un’atmosfera così coinvolgente che gli ospiti non vorranno più lasciare la struttura.

Philipp Plein, nato a Monaco di Baviera nel 1978, ha iniziato la sua carriera nel design nel 1998, inizialmente nel settore dei mobili, per poi passare alla moda. La sua prima collezione di abbigliamento è stata lanciata nel 2004. Il suo stile si distingue per l’estetica audace e provocatoria, con l’uso di materiali lussuosi, stampe eccentriche e dettagli iconici come teschi e dollari.

In sintesi, il Plein Hotel promette di essere un punto di riferimento per il lusso a Milano, non solo per il suo alloggio, ma anche per le esperienze culinarie straordinarie e il design audace, in linea con la visione innovativa di Plein.