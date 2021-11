Il Fintech (il settore della finanza che incontra l’innovazione: pagamenti, servizi, trasferimenti di denaro, ecommerce, ma anche investimenti) è diventato una parte fondamentale dell’economia e della vita di milioni di persone, ponendo sfide sempre maggiori ai pilastri del sistema bancario e finanziario, ma anche offrendo opportunità. La pandemia COVID-19 è stata un ulteriore fattore di accelerazione dell’adozione del digitale, in particolare, nel comparto dei pagamenti. Il Fintech è stato negli ultimi cinque anni tra i settori più in crescita.

477 Startup analizzate

È quanto emerge dallo IAG Index 2021. Il rapporto di Italian Angels for Growth (network di investitori che partecipano a round di finanziamento early stage in startup dei settori Life Science, Deep Tech, Digital e appunto Fintech).Il Fintech copre il 10,2% delle startup selezionate. I business angel si focalizzano sulla fase seed (65,8% degli aumenti di capitale finanziati), dove il loro ruolo di mentore è talvolta più prezioso dei capitali investiti. Per quanto riguarda le valutazioni, quelle maggiori sono nel settore Fintech per i round pre-seed (3,5 milioni), seed (6,4 milioni) e di serie A (19,2 milioni). A livello geografico, i business angel di IAG hanno investito prevalentemente in Italia (58,5% dei round) e in particolare al nord (42,5% del totale). Le valutazioni estere si sono confermate più generose rispetto a quelle italiane nei round pre-seed e seed, con un differenziale addirittura del 40% del caso dei round di serie A.

Il rapporto si basa su un campione di 477 startup nel periodo compreso tra luglio 2020 e giugno 2021. Le startup in analisi fanno parte dei progetti imprenditoriali arrivati a Italian Angels for Growth e valutati per un possibile investimento da parte dei soci. E infine sono sei gli indicatori, che analizzano: i settori industriali, la tipologia e valutazione dei round di investimento, l’area geografica, la differenziazione di genere nei team imprenditoriali, il fattore ESG (che sta per Environmental, Social and Governance e si riferisce ai tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento).

Il nuovo parametro analizzato dallo IAG Index è il fattore ESG. Il 37,4% delle startup analizzate dal network di angels italiani hanno un business “responsabile”, legato cioè all’impatto ambientale, sociale o di governance nelle aziende.

Il Fintech è il settore nel quale l’attenzione per tematiche ESG è cresciuto in maniera più verticale, superando per esempio il settore Digital (25% vs 14%). he si tratti di cartolarizzazione di crediti deteriorati a favore della ripresa economica, o soluzioni che riducano l’impatto ambientale legato ai tradizionali sistemi finanziari o ancora piattaforme digitali che monitorano l’emissione di CO2, ormai la frequenza di startup sensibili al tema ESG in ambito Fintech è sempre più elevata.

Il campione ha evidenziato come il settore più attento a tali aspetti è il Life Science: più di 2 startup su 3 hanno integrato i criteri di sostenibilità nella strategia per creare valore nel medio e lungo periodo .

Negli ultimi 12 mesi, secondo il rapporto, è stato riscontrato un incremento sostanziale della presenza di almeno una donna nel team delle startup Fintech analizzate: più di una startup su 3 rispetta questa caratteristica (35%, rispetto al 25% del 2020).

Le top startup italiane nel Fintech

Soldo è la principale piattaforma europea di spend management aziendale. La società, fondata nel 2015 da Carlo Gualandri, ha chiuso un round di serie C da 180 milioni di dollari guidato da Temasek ( intervista al founder), il fondo di venture capital del Governo di Singapore, e che ha visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley House Capital, Advent International, Citi Ventures.

Truelayer è una startup fondata nel 2016 da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, che ha sviluppato una piattaforma che consente di collegare app e banche per gestire pagamenti in mobilità senza la necessità di inserire tutti i dati di una carta di credito. Basata a Londra, ha chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per una valutazione complessiva che supera il miliardo di dollari. È la terza startup fondata da italiani e con base Londra che diventa unicorno, dopo Depop e Soldo. Ne parliamo anche QUI .

Scalapay è una startup che offre un servizio di buy now pay later, rateizzazione dei pagamenti. Nel 2021 ha chiuso un round di investimento da 133 milioni di euro (circa 155 milioni di dollari) guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments. Per la startup fondata da Simone Mancini ( l’intervista al founder) nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 milioni di dollari. Attualmente Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi.

Moneyfarm è una startup, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2012, che si occupa di gestione del risparmio, utilizzando soluzioni di Intelligenza Artificiale, Big Data Analytics e riconoscimento biometrico. Nata in Italia, a Milano, dal 2016 opera anche nel Regno Unito. Nel 2018 ha chiuso un round (tra i più rilevanti) di 46 milioni di euro. Nel 2019 Poste Italiane e Allianz hanno investito nella società 40 milioni di euro. A oggi Moneyfarm ha raccolto oltre 115 milioni di euro.

Satispay , ex startup italiana specializzata nel settore dei pagamenti, nel 2020 ha chiuso un round da 93 milioni. L’azienda fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta, nel 2018 e nel 2020 è, secondo le stime di Cb Insight, stata tra le 250 società fintech con la crescita più rapida a livello globale. Nei primi dieci mesi del 2020 ha registrato un numero di pagamenti in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo nel 2019.

Innovazione nei mercati tradizionali

Credimi , fondata a Milano nel 2017, è una Fintech specializzata nei finanziamenti digitali alle imprese e vuole offrire un sostegno concreto alle imprese, fornendo un canale di accesso alla liquidità, alternativo a quello tradizionale offerto dalle banche.

Prima Assicurazioni è una startup attiva nell’insurtech (specializzata in polizze auto), che, sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale, cerca di comprendere al meglio i bisogni e le necessità di ogni singolo utente. Fondata nel 2014 da George Ottathycal Kuruvilla, Teodoro D’Ambrosio e Alberto Genovese, nel 2018 ha chiuso un round di investimento da 100 milioni di euro guidato dai fondi di Goldman Sachs Private Capital Investing e dal fondo Tactical Opportunities di Blackstone.

AideXa è una startup fintech dedicata alle piccole imprese e alle Partite IVA, fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza nel 2020. Ha chiuso nel 2020 un round di 45 milioni di euro guidato da 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella, Banca Ifis e Generali Group.

Tinaba è una startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel 2015, che ha sviluppato un’app per inviare, risparmiare e condividere il denaro a costo zero. Nel 2020 ha chiuso un round da 6 milioni con Banca Profilo e Sator Private Equity Fund.

Da tenere d’occhio

Fido è una startup, fondata da Marko Maras e Paolo Mardegan nel 2020, che ha sviluppato un sistema di analisi dei digital footprints (le nostre tracce digitali) per misurare il digital score dei prospects e predire il rischio di credito. Nel 2020 ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro.

MDOTM è una startup che suggerisce investimenti utilizzando tecniche di Deep Learning per analizzare milioni di market data point. Nel 2021 ha chiuso un round di investimento di serie B da 6,2 milioni di euro con Federico Ghizzoni (presidente di Rothschild Italian e già CEO di Unicredit), Lorenzo Pagani (managing director di PIMCO) e Alberto Zaffignani (managing director di Natixis), che entra nel board dell’azienda. La startup è stata fondata a Londra nel 2015 da Tommaso Migliore e Federico Mazzorin e si divide fra Londra e Milano, dove ha l’head quarter.

SardexPay è una startup che ha sviluppato una piattaforma di moneta complementare che nasce per colmare il gap di accesso al credito per le piccole imprese e i professionisti. Consente, infatti, alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi beni e servizi sulla base di crediti accumulati. Nel 2020 ha chiuso un investimento di 5,8 milioni di euro da parte di Cdp Venture Capital Sgr (con il Fondo Italia Venture), con Primomiglio e Fondazione di Sardegna.

