Le star di TikTok che potrebbero conquistare il mondo nella musica nel 2021: da Benee a Dixie D’Amelio, senza dimenticare Powfu.

Il 2020 è stato l’anno della consacrazione di TikTok. Il social cinese ha dettato quasi del tutto l’agenda del mondo della musica internazionale, lanciando tanti nuovi talenti e permettendoci di scoprire tante canzoni diventati virali. In vista di un 2021 che si preannuncia di grande ripresa, Billboard USA ha segnalato cinque delle star del social che potrebbero consacrarsi definitivamente anche nel mondo della musica nei prossimi mesi. Ecco di chi si tratta.

TikTok: le future star della musica del 2021

Si parte da Benee, la nuova Billie Eilish proveniente dalla Nuova Zelanda che ha fatto circolare il suo nome durante il lockdown con Supalonely, un brano che ha macinato numeri straordinari, dando vita su TikTok a oltre 10 milioni di video. Di seguito la clip ufficiale della sua hit, che ha anticipato il debut album Hey U X uscito il 13 novembre:

Chi frequenta il mondo dei social avrà poi già avuto modo di conoscere Surf Mesa, la star di Seattle che ha campionato Can’t Take My Eyes Off You di Frankie Valli dando vita alla hit virale ily (I Love You Baby). Negli ultimi tempi ha firmato anche un remix con artisti di primissimo piano come Marshmello e Halsey. Sarà lui la nuova star del 2021?

Meno conosciuta a chi non frequenta TikTok, Fousheé è semnza ombra di dubbio una delle artiste di maggior talento tra quelle emergenti sul social. A farla esplodere negli ultimi mesi è stata The Deep End, ma grazie anche a una fanbase molto fedele ci aspettiamo qualcosa di nuovo in questi mesi.

Proseguiamo con un altro mattatore del 2020, Powfu, artista canadese da 800 milioni di stream su Spotify, complie il successo di death bed, brano che ha conquistato anche le nostre radio. Dopo un anno così, è semplice immaginare un 2021 da grande protagonista.

E chiudiamo con la maggiore delle sorelle D’Amelio, autentiche dominatrici di TikTok. Tra le due, la più pronta per il grande salto nel mondo della musica sembra proprio Dixie, che vanta già collaborazioni di livello come quella con Wiz Khalifa. Di seguito il video della sua Roommates:

