Le Stagioni dell’Amore, Venier condurrà un dating show in stile Trono Over

Non soltanto la versione winter e rivisitata di Temptation Island, il prossimo autunno in Rai arriverà anche un dating show che sarà apprezzatissimo dai fan del Trono Over di Uomini e Donne. Per la serie ‘l’amore non ha età’, Mara Venier ci poterà in un viaggio dei sentimenti che coinvolgerà persone non più giovanissime, ma che vogliono rimettersi in gioco. Dal 9 novembre Zia Mara andrà in onda con Le Stagioni dell’Amore, un programma in cui degli over 65 cercheranno di trovare la loro anima gemella attraverso degli appuntamenti molto particolari. Ad incontrarsi infatti saranno degli “avatar” quanto più simili a com’erano i protagonisti dello show quando avevano 20 anni, ma saranno guidati da comandati dati dai concorrenti. I veri concorrenti si vedranno solo dopo ‘la scelta’ fatta dopo aver parlato tra avatar. Le Stagioni dell’Amore andrà in onda tutti i sabati alle 14 su Rai Uno.

“Le Stagioni dell’Amore, conduce Mara Venier, in onda dal 9 novembre alle 14:00.

“Il desiderio di amare ed essere amati non ha età. Trovare l’amore dopo una certa età però non è più così facile. Così uno può pensare che le cose erano più facili a 20 anni. Per questo è arrivato in aiuto Forever Young. Torna a 20 anni e preparati ad innamorarti ancora. I partecipanti di questo show si incontreranno vedendosi al picco della loro gioventù. Riscopri la leggerezza della giovinezza, il desiderio di tornare ad amare e sarai giovane per sempre. Dating dedicato alla terza età in cui i ‘cacciatori di cuori’ si incontrano attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della giovinezza le faccende di cuore. – si legge sul sito della Rai. – «Le stagioni dell’amore» è una sorta di esperimento sociale che rivoluziona le regole del dating, dove, attraverso l’uso di giovani avatar, i single over danno voce ed espressione a quella vitalità interiore che l’età non cancella”.

