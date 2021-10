X Factor 2021, Bootcamp: cosa è successo nella prima puntata, con protagonisti Manuel Agnelli e Mika.

L’avventura di X Factor 2021 procede spedita, e dopo le Audizioni è toccato ai Bootcamp dare una prima grande cernita ai concorrenti della nuova edizione. Nella prima puntata dedicata all’assegnazione delle sedie, sono stati Manuel Agnelli e Mika a definire i propri Roster. E le sorprese non sono mancate, come dimostrato dalle reazioni degli altri giudici e del conduttore Ludovico Tersigni. Andiamo a scoprire cosa è successo nei primi Bootcamp.

Manuel Agnelli

X Factor 2021, Bootcamp: le scelte di Manuel Agnelli

La puntata si apre con Spinozo, che presenta la sua versione di Delicate di Damien Rice. La sua performance è positiva, e anche se con qualche dubbio, Manuel sceglie di assegnargli la prima sedia. Doppietta immediata per Agnelli, che assegna una seconda sedia a Marte grazie alla sua versione di Non ho l’età. Terzo artista in gara è il teatrale Phill Reynolds, che presenta Girls Just Wanna Have Fun, e stupisce tutti. Altra sedia, ma non senza perplessità.

Quattro su quattro. Altro giro di giostra e altra sedia assegnata dal cantante degli Afterhours, che concede un posto ai Mutonia grazie alla loro versione di Rumor Has It di Adele. La prima grande sorpresa arriva con il momento di Protto, che tanto era piaciuto alle Audizioni. La sua ironia intelligente in A me piace il jazz conquista Manuel, che però sceglie di non assegnargli la sedia, perché quest’anno nel suo percorso vuole raccontare altro.

La quinta e ultima sedia va invece a Miriam Dartey, che canta una versione da brividi di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Arriva il momento degli Switch. Il primo fallisce: via i Denoise, che non convincono Agnelli. La prima artista a mettere in difficoltà il cantautore è Nava, che con la sua Ritual affascina il giudice al punto da guadagnarsi una sedia. Dentro lei, fuori Marta.

Altro Switch quello guadagnato dai Bengala Fire, band che alle Audizioni aveva destato qualche perplessità. Sono loro a togliere la sedia a Miriam, tra la delusione del pubblico. Niente da fare per N.U.D.D.A. e per i Tangram, a mandare in crisi Manuel è Erio. Il cantante livronese colpisce al cuore il giudice con un brano inedito, Amore vero. A fargli spazio è Spinozo, che perde la sedia proprio sul rush finale. Termina così il primo Bootcamp, con un Roster straordinario di Agnelli, formato da Erio, Nava, Mutonia, Bengala Fire e Phill Reynolds.

X Factor 2021: il Bootcamp di Mika

Arriva il turno del giudice più ‘cattivo’ di tutti, Mika. A rompere il ghiaccio è Febe, che migliora rispetto alle selezioni pur mantenendo alcuni difetti. Con qualche riserva, il cantante britannico le concede una sedia. Stesso destino anche per i Why, The Moon. Meno dubbi invece per Luce, che porta sul palco con coraggio un brano chiamato Film porno e conquista l’artista nativo del Libano. Altra sedia assegnata.

Si prosegue con Tess, la giovanissima cantante metà irlandese e metà italiana, emozionante ed emozionata. Una sedia non gliela nega anche il ‘perfido’ Mika. Non ce la fanno i Garbino, che pure vengono apprezzati dal giudice. Niente da fare anche per Raffaella, altra giovanissima troppo acerba per poter andare avanti. L’ultima sedia va invece ai Mombao, che con la loro tribalità affascinano enormemente Mika, anche se consapevole che il loro percorso nel talent potrebbe essere difficilissimo.

Si parte con gli Switch, e subito arriva il primo. Lo conquista Fellow, che non può essere mandato a casa in questo modo. A lasciargli il posto è Febe. Falliscono nel loro tentativo i Blue Channel, mentre Nika Paris ha un talento che non può restare fuori da questa edizione. Switch conquistato ai danni di Luce. Promosso a sorpresa anche il concorrente successivo, Karma, che strappa la sedia a Tess. Una scelta molto dolorosa per Mika e anche per i fan a casa. E si arriva così agli ultimi concorrenti della serata, i Westfalia. Emozionalmente freddi, ma tecnicamente fortissimi: la sedia è loro. Gli lasciano il posto i Why the Moon. Anche il secondo giudice ha il suo Roster, formato da Karma, Fellow, Mombao, Westfalia e Nika Paris: la prossima settimana toccherà a Emma e Manuelito, prima di passare agli Home Visit.