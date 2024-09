“Le spese della compagna del Cavaliere”

Marta Fascina, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha acquistato un appartamento a Milano 2, nel comune di Segrate, per 1,2 milioni di euro. L’immobile, di 250 metri quadrati con garage di 45 metri quadrati, non sarà abitato da Fascina, ma dal fratello Claudio, che lavora nel gruppo Mediaset. La compravendita è avvenuta in una palazzina di dieci piani in viale Cervi e include ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, quattro camere, studio, quattro bagni, terrazzo, due balconi, cantina e box auto. L’accordo è stato stipulato con l’Immobiliare Idra, società dei cinque figli di Berlusconi, storica cassaforte immobiliare della famiglia.

Il contratto è stato finalizzato alla fine di luglio presso la villa di Arcore, davanti al notaio Arrigo Roveda, che ha precedentemente gestito il testamento di Berlusconi. Dopo la scomparsa del Cavaliere, Fascina e Paolo Berlusconi hanno ricevuto ciascuno 100 milioni di euro, mentre a Marcello Dell’Utri sono andati 30 milioni. Finora, Fascina ha incassato circa un quinto della somma prevista e riceverà il resto in modo graduale.

Per quanto riguarda il pagamento della casa, Marta Fascina ha utilizzato cinque assegni circolari emessi da Intesa Sanpaolo, senza commissioni di intermediazione. L’offerta di acquisto risale a gennaio, e il consiglio di amministrazione di Immobiliare Idra ha approvato la proposta di Fascina, ritenuta congrua per l’appartamento un tempo di proprietà di Berlusconi.

Il quartiere Milano 2, dove si trova l’appartamento, è stato fondato da Silvio Berlusconi negli anni ’70 e rappresenta una delle zone residenziali più esclusive alle porte di Milano. La transazione immobiliare mette in luce non solo gli affari della famiglia Berlusconi, ma anche il legame personale e professionale di Fascina col Cavaliere e la sua eredità.

In conclusione, l’acquisto dell’appartamento è un’importante mossa finanziaria per Marta Fascina, rafforzando il suo status all’interno della cerchia familiare e nel contesto economico italiano post-Berlusconi.