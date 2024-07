le specifiche svelate a tutti

Manca sempre meno all’evento Galaxy Unpacked di Luglio 2024 targato Samsung, ed il famoso leaker Evan Blass ha svelato quelle che sono tutte le specifiche tecniche dei dispositivi che dovrebbe svelare il colosso di Seattle nel corso dell’evento: i Galaxy Z Fold6 e Z Flip 6.

Partendo da Galaxy Z Fold 6, troverà spazio uno schermo interno da 7,6 pollici ed un display esterno da 6,3 pollici: lo schermo principale ha una risoluzione di 2160×1856 pixel (dai 2176×18112 pixel del modello precedente). Il pannello ha una luminosità massima di 2600 nits, significativamente più elevata rispetto ai 1750 nits del modello precedente. Sotto la scocca presente il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3, ed una batteria (sempre da 4400 mAh) che garantirà due ore di riproduzione video in più ed un’ora di autonomia aggiuntiva quando si usa la rete internet LTE. Lo smartphone a quanto pare sarà 14 grammi più leggero e sarà * 1,4 mm più corto, 1 mm più largo, 1,3 mm più sottile quando piegato e 1,4 mm più corto, 2,7 mm più largo, 0,5 mm più sottile quando aperto. La scocca sarà in alluminio, più resistente, mentre non è prevista alcuna novità per le fotocamere.

Svelato anche il Galaxy Z Flip 6, il cui display interno sarà da 6,7 pollici e quello esterno da 3,4 pollici. Il display secondario sarà IPS al posto di OLED, ed il devie sarà 0,2 mm più sottile quando piegato mentre le altre dimensioni ed il peso sono rimaste immutate rispetto al modello dello scorso anno. Sotto la scocca troviamo il nuovo processore Snapdragon 8 Gen3 accompagnato da 12GB di RAM e non 8GB. La batteria avrà una capacità di 4000 mAh, più grande rispetto ai 3700 mAh del modello dell’anno precedente. A livello di design, Evan Blass spiega che anche la scocca interna rifletterà il colore scelto.

A questo punto resta da capire solo quali saranno i prezzi e la data di lancio.