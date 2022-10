Le sorprendenti abilità matematiche del cane Luna (VIDEO)

Spopolano sui social i divertenti video che mostrano le abilità matematiche di un cane di nome Luna dal talento particolare.

Gli animali domestici non smettono mai di stupirci. Ognuno di loro ha un determinato tipo di talento, ma un cane può essere portato per la matematica? Secondo alcuni video che stanno spopolando su Instagram e TikTok, si potrebbe rispondere in modo affermativo. I filmati ritraggono un’adorabile cagnolina di una razza derivata da un incrocio tra un Cocker Spaniel e un barboncino, la cockapoo. Il temperamento di questa razza canina è socievole, amichevole, intelligente, attivo e affettuoso: tutte caratteristiche che descrivono perfettamente la piccola Luna. La cagnolina, che ha anche una sua pagina Instagram chiamata “lunatheminicockapoo“, è una star dei social sin da cucciola. I video immortalano le sue espressioni particolari, azioni stravaganti o abilità particolari, come quelle per la matematica.

Il cane Luna amato dai social per le sue particolari abilità

L’ultima serie di video, intitolata Math with my dog, è stata girata all’interno di una automobile. Luna è comodamente adagiata sul sedile posteriore centrale, in modo da poter stare più vicina al suo padrone seduto al posto di guida. In ogni filmato l’uomo propone alla cucciola delle equazioni matematiche, semplici per un essere umano ma all’apparenza impossibili da risolvere per un cane. Perché in fondo i cani non hanno mai studiato la matematica, giusto?

Ti potrebbe interessare anche >>> Un’importante ricerca svela la conoscenza matematica delle api

I filmati mostrano Luna guardare e ascoltare attentamente il suo padrone (o, in modo più appropriato in questo caso, il suo professore) mentre la interroga in matematica. Una delle parti più esilaranti dei video è proprio l’espressione della cagnolina e i suoi occhi concentratissimi: i follower hanno definito questa parte come «Il modo in cui lei sta pensando», per indicare proprio il momento di massima concentrazione che precede la risposta. In uno dei filmati che ha ricevuto maggiori visualizzazioni, circa tre milioni in pochi giorni, il padrone chiede alla sua intelligente cucciola quale sia il risultato derivato dalla sottrazione di 4 al risultato della moltiplicazione di 4 per 2.

Se volete vedere il video della cagnolina Luna, potete cliccare su questo link

Ti potrebbe interessare anche >>> Un insegnante fa qualcosa di bizzarro con il suo gatto- VIDEO

Luna sembra stia per dare una prima risposta, ma poi si ferma. L’uomo ripete la domanda accompagnandosi anche con i gesti delle mani e la cucciola risponde correttamente sbattendo la zampa sulla spalla del suo essere umano per quattro volte. Lo spettatore rimane in dubbio sulle reali abilità matematiche di Luna: la cagnolina è davvero capace di ragionare in termini matematici oppure ricorda i comandi che le sono stati insegnati ed è in grado di usarli all’occorrenza? In entrambi i casi l’intelligenza della cucciola è comunque fuori discussione. (Elisabetta Guglielmi)