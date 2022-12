Le sorelle Valli sono entrambe incinte: la nonna spoilera per errore i nomi dei figli

Le sorelle Beatrice e Ludovica Valli sono (di nuovo) incinte, ma questa volta la loro mamma potrebbe aver fatto una gaffe. Presa dall’euforia delle feste di Natale ha infatti pubblicato su Instagram una foto che ritrae due addobbi natalizi con sopra scritto due nomi.

“Nicola” nella pallina azzurra, “Chiara” in quella rosa.



Considerando che nella loro famiglia nessuno ha questi nomi e che Beatrice e Ludovica aspettano effettivamente una femminuccia e un maschietto, non è stato difficile fare due più due. Nicola e Chiara sono proprio i futuri nascituri delle sorelle Valli.

Per Beatrice questa è la quarta gravidanza dopo Alessandro (che lei voleva chiamare Allessandro con due L, ma l’addetto all’anagrafe glielo ha impedito) avuto dalla precedente relazione con Nicolas Bovi; Azzurra e Bianca concepite con l’attuale compagno Marco Fantini.

Molti per questa terza bambina si aspettavano un altro nome di un colore (come le sue sorelle) magari Celeste, Viola o Rosa, ma alla fine Beatrice e Marco avrebbero optato per Chiara. Ludovica, invece, aspetta il secondo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio. La loro primogenita si chiama Anastasia.