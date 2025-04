Le sorelle Selassié denunciano Manuel Bortuzzo

Domenica scorsa, Manuel Bortuzzo è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato del periodo dopo la condanna della sua ex Lulù per stalking e ha replicato alle dichiarazioni delle sorelle Selassié. Il nuotatore ha ammesso che, dopo la rottura, ci sono stati some riavvicinamenti con Lulù, che fino a questo momento aveva negato. Ha dichiarato di essere single e di non aver avuto altre relazioni dopo Angelica e Lulù, specificando: “Se ho risentito Lulù? No, zero. Abbiamo preso strade diverse e va benissimo così. Ora penso solo allo sport”.

Le sorelle Selassié, Jessica, Lulù e Clarissa, intendono querelare Bortuzzo. Hanno replicato sui social alle sue dichiarazioni, richiedendo il diritto di replica dopo quanto detto su Canale 5. Gabriele Parpiglia e Giorgia Semeraro hanno trattato il caso nel programma 100% Parpiglia, rivelando che il legale di Lulù ha affermato che le sorelle potrebbero denunciare Bortuzzo per diffamazione, dato che le sue dichiarazioni riguardano fatti non avvenuti davanti a milioni di persone.

Dopo l’intervento dell’avvocato, Parpiglia ha confermato che le ragazze sono pronte a denunciare Manuel. Jessica ha comunicato che procederanno legalmente. Probabilmente, collaboreranno con un altro avvocato dello stesso studio legale. La situazione si sta sviluppando, e le sorelle Selassié hanno intenzione di affrontare legalmente la questione.