Tommaso Zorzi è il vero autore di questo Grande Fratello Vip: astuto, sveglio, ironico, divertente, provocatore, dai tempi televisivi perfetti e audace.

Da due puntate a questa parte Alfonso Signorini lo ha voluto a commentare (nella sua maniera ironica e tagliente) il GF Vip Fashion Show, ovvero un siparietto in cui le gieffine sono chiamate a sfilare proprio sui commenti provocatori del loro compagno.

Tutti i commenti li ho trascritti per voi, col cuore.

Dayane Mello: “Passo felpato tipico di una belva domata, ha fare disinvolto ed è pronta a catturare la sua prossima preda, in questo caso Stefano Bettarini”.

Rosalinda Cannavò: “Ei fu studentessa di religione, il suo look candido indice di un candore esteriore ma non interiore, l’abbiamo lasciata studentessa di teologia e la ritroviamo lesbica e alcolista”.

Stefania Orlando: “Per gli addetti al settore Barbie Turico, una donna che per andare in diretta prende la pastiglia e spesso non si ricorda quello che dice. Gambe così lunghe che noi le chiamiamo le Salerno Reggio Calabria”.

Maria Teresa Ruta: “8 kg di extension ed un abito rotto, la leggenda narra che metà di quei capelli vengono dagli anni ’80 e lì sono rimasti

Elisabetta Gregoraci: “Varca le soglie del Grande Fratello come a le Promenade des Anglais della Costa Azzurra, cammina a passo dritto verso il suo animale domestico Pierpaolo Pretelli. Ladies and gentlemen: l’ex Mrs Briatore.

Giulia Salemi: “Se la vedo dico ‘Persia’, una donna che consideravo un’amica fino a poco tempo fa e oggi devo far finta di essere amico suo per il bene della televisione e perché so che sua madre fa gli incantesimi”

Patrizia De Blanck: “Ha l’andatura di chi sta andando a farsi un toast cotto e stracchino, un ciuffo che è stato ripreso da Maria Teresa Ruta che l’ha cercata di boicottare: prima i colori erano due, ora sono quattro”.

Non sono passate inosservate neanche le eliminate:

Guenda Goria: “Cortissima! Non lascia più niente all’immaginazione, finalmente un tacco nero senza strass o lustrini, reggiseno a vista e un biondo con boccolo che non sembra morto, la vita fuori ti fa bella”.

Myriam Catania: “Courtney Love! La camminata di chi si è appena scolata una boccia di whisky e infatti non si è messa il tacco alto. Schiena nuda? Ualà!”.

Franceska Pepe: “Look di chi sta andando a seppellire l’ennesimo fidanzato, gonna di pelle, stivaletto borchiato, camicetta color sangue per un look extravaganza! Amore hai lo smalto sbreccato sul terzo dito”.

Matilde Brandi: “Se Sex And The City fosse ambientato a Latina lei sarebbe la protagonista indiscussa, pazzesca! Metallo e rosa! Appena vengo lì facciamo un aperitivo, mi travesto da amica”.

Geniale.