Le serie tv più viste in Italia da non perdere subito

Se sei alla ricerca di nuove serie da vedere in streaming, questo è il momento giusto. Ecco le più viste e apprezzate delle ultime settimane.

La popolarità delle piattaforme di streaming continua a crescere, con milioni di utenti che ogni settimana esplorano nuove serie, ritorni attesi e produzioni accattivanti. Ecco le dieci serie tv più seguite dal 13 al 19 ottobre.

### Le serie più viste su Amazon Prime Video

In cima alla classifica spicca “RIP – Roast in Peace”, un format italiano che simula i funerali di personaggi noti, celebrati in modo ironico da comici. Seguono “The Summer I Turned Pretty”, una storia di crescita e un triangolo amoroso, e altre come “Generazione V” e “Hotel Costiera”.

### Le serie più viste su Netflix

Tra le più seguite su Netflix troviamo “Mercoledì 2”, la nuova stagione che vede protagonista Mercoledì Addams mentre affronta nuove sfide scolastiche. In seconda posizione c’è “Riv4li”, che esplora le rivalità tra adolescenti. Completano la top ten titoli come “Monster – La storia di Ed Gein” e “Alice in Borderland”.

### Le serie più viste su Disney+

Su Disney+, in evidenza “Chad Powers”, una commedia sportiva che racconta la storia di un ex talento del football mascherato da altra identità. A seguire “Murdaugh: Morte in famiglia”, una miniserie crime ispirata a eventi reali. Altri titoli includono “High Potential” e “The Mandalorian”.

### Le serie più viste di RaiPlay

Su RaiPlay, troviamo “Occhi di gatto”, un remake del famoso anime, e “Blanca”, una fiction crime con protagonista una consulente della polizia non vedente. Completa la top ten “Il Paradiso delle Signore”.

### Le serie più viste di Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, spicca “Buongiorno, Mamma!”, con la famiglia Borghi e le loro avventure. Seguono “Viola come il mare”, che narra le esperienze di una giornalista con sinestesia.

Queste serie offrono una vasta gamma di generi e trame, perfette per chi desidera scoprire nuovi mondi.