Le serie tv imperdibili di ottobre negli Stati Uniti

Tornano Keri Russell e Jeremy Renner, insieme a nuovi volti e storie avvincenti nella programmazione di ottobre. Tra le serie da non perdere ci sono nuovi episodi di “Petra”, “Boots”, “The Last Frontier”, “The Diplomat”, “Lazarus”, “Mayor of Kingstown”, “Il Mostro”, “IT: Welcome to Derry”, “Down Cemetery Road” e “The Witcher”.

Petra 3 vede Paola Cortellesi tornare nei panni di Petra Delicato, affiancata da Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore. Petra affronta un omicidio in un convento e l’assassinio di un imprenditore legato alla mafia, mentre riflette sul suo futuro e sulla ricerca della felicità. Le storie sono adattate dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett.

Boots, creata da Andy Parker e ispirata al libro “The Pink Marine”, seguirà Cameron Cope, un giovane gay non dichiarato, durante il suo addestramento nei Marines negli anni ’90, esplorando i temi dell’amicizia e della resilienza.

The Last Frontier, con Jason Clarke, è un thriller ambientato in Alaska dove un incidente aereo libera violenti detenuti, spingendo il protagonista a scoprire un piano più grande dietro l’accaduto.

The Diplomat 3 riporta Keri Russell nei panni dell’ambasciatrice Kate Wyler, in un intrigo politico dopo la morte del presidente degli Stati Uniti e un allarmante complotto terroristico.

Lazarus, scritta da Harlan Coben, racconta di uno psicologo forense che indaga su omicidi irrisolti dopo la morte del padre.

Mayor of Kingstown 4 torna a esplorare l’industria carceraria, con Renner nei panni di Mike, mentre le rivalità tra bande si intensificano.

Il Mostro affronta i misteri del serial killer di Firenze, mentre IT: Welcome to Derry espande l’universo horror di Stephen King.

Down Cemetery Road, con Emma Thompson e Ruth Wilson, ruota attorno alla scomparsa di una ragazza e a una misteriosa cospirazione. Infine, The Witcher 4 segna il debutto di Liam Hemsworth come nuovo protagonista nella saga fantasy.