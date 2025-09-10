Le serie e i film più visti su Netflix in Italia a settembre

Netflix ha rilasciato le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia all’inizio di settembre. Nella Top 10 delle serie, al primo posto troviamo “Mercoledì – Stagione 2”, seguita da “Uno splendido errore – Stagione 2”. Al terzo e quarto posto si classificano le mini serie “Due tombe” e “Hostage”. La lista prosegue con “Uno splendido errore – Stagione 1”, “Mercoledì – Stagione 1”, “Young Millionaires – Stagione 1”, “Bon appétit, maestà”, “Pssica: I fiumi del destino” e “Untamed – Stagione 1”. “Mercoledì” continua a stupire con la sua presenza nella Top 10, arrivando a un totale di 19 apparizioni. “Uno splendido errore” ha guadagnato popolarità con il lancio della sua seconda stagione. Una novità della settimana è rappresentata dalla serie coreana “Bon appétit, maestà”, una commedia romantica che unisce regalità e cucina.

Per quanto riguarda i film, la classifica vede in cima “Il club dei delitti del giovedì”, seguito da “KPop Demon Hunters” e “MiaMogliePerFinta”. A completare la Top 10, ci sono “Ogni maledetto fantacalcio”, “Fall for me”, “Numero sconosciuto: Uno scandalo di cyberbullismo”, “Hotel Transylvania 2”, “Priest”, “Intreccio di destini” e “Vorrei dirti che ti amo”. Tra le novità del mese, figurano “Numero sconosciuto”, “Hotel Transylvania 2”, “Priest” e “Vorrei dirti che ti amo”. “KPop Demon Hunters” continua a mantenere il suo successo, risalendo di posizioni rispetto alla settimana precedente. Infine, saranno disponibili anche nuovi anime, film e serie TV su Netflix a settembre.