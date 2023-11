Le scuse di Mammucari, Lucarelli: “Erano false e vi spiego perché”

Sabato sera a Ballando con le Stelle c’è stata della tensione fra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli e lui, al termine, le ha posto le sue scuse.

Le scuse però non sono affatto piaciute a Selvaggia, come spiegato il giorno dopo a Da Noi A Ruota Libera da Francesca Fialdini.

“È il suo ego ad avermi chiesto scusa, non è stato Teo. Per lui conta solo una cosa: l’applauso del pubblico, il consenso del pubblico. Lui si sente rassicurato solo da quello nella vita. Ha capito che a un certo punto ieri sera ha sbagliato. Ma non ha sbagliato con me, ma col pubblico. Non ha avuto l’approvazione del pubblico. Di me non gliene può fregare di meno! Questo te lo garantisco! Lì ha capito che l’unico escamotage per tornare a essere simpatico era chiedermi scusa, ma lo ha fatto proprio contro voglia. Erano scuse con la testa non col cuore. Non a caso oggi da Mara [qua le sue dichiarazioni, ndr] mi ha attaccato per venti minuti”.