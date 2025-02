Le scuse di Diego Bianchi: una riflessione personale

Durante l’ultima puntata di Propaganda Live, il comico Xhuliano Dule ha suscitato polemiche con una battuta su Matteo Salvini, affermando che “dire ‘albanese’ e ‘Bocconi’ nella stessa frase è qualcosa che fa venire un ictus a Salvini”. La frase ha generato risate in studio, ma ha anche scatenato indignazione sui social. Salvini ha reagito tramite un post su X, condannando l’episodio e affermando che esiste una differenza fondamentale tra satira e insulti. Ha scritto: “Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno”.

Diego Bianchi, conduttore di Propaganda Live, ha preso le distanze dalla battuta, scusandosi in diretta per quanto accaduto, spiegando che il programma è in diretta e che a volte possono emergere battute infelici. La polemica ha acceso un dibattito su dove risiedano i limiti della satira e se essa possa oltrepassare il confine dell’offesa personale. Alcuni utenti hanno critico il tono della battuta, considerandola inappropriata, mentre altri hanno difeso la provocatorietà della satira.

La reazione di Salvini ha ottenuto migliaia di interazioni sui social, evidenziando la frattura nelle opinioni pubbliche sulla satira politica. L’episodio si inserisce in un contesto più ampio riguardante i confini tra comicità e attacco personale, con un acceso confronto tra chi sostiene i diritti della satira e chi ritiene che in certi casi ci si debba fermare per non oltrepassare limiti etici.