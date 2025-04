Le Scoperte di Hiroshi Amano Hanno Rivoluzionato la Scienza

Oggi, presso l’aula magna, si è tenuta la cerimonia di consegna della laurea honoris causa al professor Hiroshi Amano, scientifico di fama internazionale e premio Nobel per la Fisica nel 2014 per l’invenzione dei LED a luce blu. Presente il Comune di Milano, la Regione Lombardia e Assolombarda, Orlandi, prorettore vicario dell’Università degli studi di Milano Bicocca, ha sottolineato come le scoperte di Amano non solo abbiano rivoluzionato il mondo scientifico, ma abbiano anche avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone, rendendo l’illuminazione più efficiente ed economica.

Il professor Amano è attualmente direttore del Center for Integrated Research of Future Electronics e docente presso l’Institute of Materials and Systems for Sustainability dell’Università di Nagoya. La sua ricerca ha spinto in avanti la tecnologia dei LED, che ha trasformato l’illuminazione e ha contribuito a una maggiore sostenibilità ambientale.

La laurea honoris causa in Scienze e Nanotecnologie per la Sostenibilità è stata conferita a riconoscimento dei risultati raggiunti da Amano, non solo come scienziato ma anche per l’applicazione pratica delle sue scoperte. La partecipazione numerosa degli studenti alla cerimonia dimostra l’importanza di questo evento e il riconoscimento del contributo che il professor Amano ha dato alla scienza e alla società. La presenza di così tante istituzioni sottolinea l’interesse e il valore di queste scoperte nell’ambito della sostenibilità e dell’innovazione.