Le scommesse sportive ippiche sono in stallo durante l’applicazione delle nuove regole sulle fruste

Le nuove regole sulle fruste che saranno applicate alle gare di salto britanniche la prossima settimana hanno causato un’enorme controversia nella comunità di questo sport. Allo stesso tempo, le comunità di scommesse sportive ippiche su siti come https://amunra.com/it/sports sono passate a scommettere su eventi che non sono interessati dalle regole. I scommettitori vogliono chiaramente aspettare e vedere l’effetto che avrà sulle prestazioni.

Le nuove regole

Le modifiche alle vecchie regole sulla frusta sono state annunciate all’inizio dell’anno, ma entreranno in vigore solo la prossima settimana. Sono due le modifiche principali apportate alle regole su come la frusta può essere usata durante una corsa. Innanzitutto, è stato eliminato il punto in cui si affermava che i fantini potevano usare la frusta solo nella posizione del rovescio, concedendo agli atleti un maggiore spazio con questo strumento.

Per mantenere l’equilibrio, la BHA ha annunciato un altro aggiornamento fondamentale dei termini: limita il numero di volte in cui lo strumento può essere utilizzato. Per le corse in piano, il numero massimo sarà ora di sei, mentre per le gare di salto il numero potrà arrivare solo a sette.

Vale la pena ricordare che altri termini relativi all’utilizzo dello strumento rimangono attivi, e le sanzioni per chi non li rispetta diventano più severe con il nuovo aggiornamento. Ad esempio, secondo la nuova versione dei termini, se il fantino usa la frusta quattro volte in più di quanto previsto dalla regola, viene squalificato dall’evento.

La polemica

Se si trattasse di un aggiornamento regolare, non ci sarebbero cambiamenti significativi nel mercato delle scommesse sportive ippiche, ma questa volta non è stato così. Le novità introdotte potrebbero sembrare insignificanti per gli spettatori inesperti, ma gli appassionati di questo sport possono facilmente comprendere quanto incideranno sulle prestazioni. L’intero approccio alle gare dovrà essere cambiato, costringendo gli allenatori e gli atleti a ripensare le loro strategie e ad adattarsi ai nuovi termini.

Anche se la British Horseracing Authority sostiene di aver speso centinaia di ore per progettare questi termini e per consultarsi con i più importanti rappresentanti del settore, la comunità in generale non sembra essere soddisfatta dei cambiamenti introdotti. In totale, sono stati annunciati venti diversi aggiornamenti e il consenso è che sono troppi per una sola volta.

Il problema della tempistica

Il BHA ha cercato di rendere più fluido il processo con un lancio soft delle nuove regole, anche se sembra essersi ritorto contro di loro. Invece di permettere agli atleti di prepararsi a un nuovo status quo, ora dovranno adeguare continuamente le loro prestazioni per tutta la stagione, dato che le regole sono state implementate in modo parziale.

Anche alcune importanti figure del settore hanno mostrato pubblicamente il loro disappunto per le decisioni prese dalla BHA. Ad esempio, Willie Mullins ha dichiarato: “Dovrebbe essere fatto nella bassa stagione”, parlando dell’imminente evento di Cheltenham. Ha anche fatto un paragone con la Coppa del Mondo di calcio che applica nuove regole nei quarti di finale.

Anche coloro che amano scommesse ippiche sono ora un po’ confusi, il che è abbastanza comprensibile. È quasi impossibile prevedere come le nuove implementazioni influiranno sulle prestazioni degli atleti. Si tratta per lo più di stabilire chi riuscirà ad adattare più velocemente il proprio stile alle ultime novità, il che inevitabilmente rimescolerà ulteriormente le classifiche.

La maggior parte degli scommettitori sta pensando di abbandonare le scommesse sulle corse britanniche, poiché l’ambiente diventa troppo imprevedibile. L’unica buona notizia è che l’effetto a lungo termine delle nuove regole sulle fruste potrebbe rivelarsi positivo per il settore. Una volta che le polemiche saranno svanite e gli atleti si saranno abituati ai termini, le gare potrebbero diventare ancora più emozionanti da guardare.