Da quando si è sparsa la voce delle scarpe Lidl il sito dello store è stato preso d’assalto: chiunque voleva vedere (e perché no, anche acquistare) la collezione low cost realizzata dalla nota catena di supermercati.

La linea completa potete trovarla premendo qua e no, purtroppo (…o per fortuna?) nessun supermercato del nostro paese ha questa collezione in vendita e per il momento – così hanno scritto sui social di Lidl Italia – “tocca accontentarsi del desiderio”.

“Almeno in Italia, per il momento tocca accontentarsi del desiderio. […] Inoltriamo la tua richiesta al reparto interno e, chissà, magari potremo indossarla anche noi”.

Il social media manager di Lidl Italia ha pure realizzato un meme sulla collezione, che proprio in questi giorni sta facendo il giro del web.

Ormai è un pensiero fisso. 😂 Anche se, almeno in Italia, per il momento tocca accontentarsi del desiderio. ✨#LidlItalia #Lidl pic.twitter.com/filUDoYD97 — Lidl Italia (@LidlItalia) July 6, 2020

Ciao @iambruschini_ siamo felici che la linea dei nostri colleghi ti sia piaciuta! Inoltriamo la tua richiesta al reparto interno e, chissà, magari potremo indossarla anche noi 😎 Buona giornata! — Lidl Italia (@LidlItalia) July 7, 2020

Non è un caso infatti se pure Tim Kruger su Instagram ha sfoggiato una maglietta Lidl… E se non sapete chi sia non fatevene un problema, da vestito anche io ho avuto difficoltà a riconoscerlo.