Le Satire su Fedez e Corona

Belen Rodriguez, la showgirl argentina, tornerà in televisione con i comici PanPers nel programma “Only Fun – Comico show,” che riprenderà il 20 febbraio sul canale Nove. Per promuovere la nuova stagione, hanno creato un siparietto comico che prende di mira Fedez e le recenti controversie che lo circondano, con il coinvolgimento di Fabrizio Corona. Nel video, i PanPers chiedono a Belen di non rivelare un segreto riguardante una situazione imbarazzante avvenuta nel loro camerino. Tuttavia, mentre i comici si allontanano, Belen chiama immediatamente Corona, insinuando che il suo segreto non rimarrà tale.

La scenetta è una chiara allusione alle recenti rivelazioni di Fedez riguardo alla sua presunta infedeltà nei confronti di Chiara Ferragni e le confidenze fatte a Corona, che ha poi sfruttato la situazione per creare un podcast esplosivo. Fedez, a sua volta, ha espresso sorpresa nel sapere che Corona avrebbe divulgato tali informazioni. Il siparietto mette in luce l’abilità di Corona nel mantenere segreti, rendendo irresistibile il confronto comico tra i protagonisti. La gag è quindi un modo efficace per lanciare il nuovo show, riuscendo a catturare l’attenzione del pubblico con un humor che riflette le dinamiche attuali del gossip italiano.

In conclusione, l’ironico scambio tra Belen e i PanPers rappresenta non solo una strategia promozionale, ma anche un commento sul mondo del gossip e delle relazioni, rendendo la presentazione di “Only Fun” davvero riuscita.