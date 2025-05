Le Ripercussioni della Guerra Commerciale USA-Cina su Tecnologia, Salute e Difesa

Negli ultimi anni, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina si è intensificata, caratterizzata da dazi e competizione per le materie prime strategiche, in particolare le terre rare. Questi elementi chimici, fondamentali per smartphone, dispositivi medici e tecnologie verdi, sono essenziali per l’economia moderna. La Cina controlla oltre l’80% della produzione globale di terre rare, il che le conferisce un notevole potere geopolitico.

L’amministrazione Trump ha avviato dazi contro la Cina nel 2018, accusandola di pratiche commerciali sleali. Le ripercussioni di questa strategia si sono fatte sentire, con settori come quello tecnologico gravemente colpiti. In risposta, la Cina ha minacciato di limitare l’export di terre rare, una minaccia realistica data la dipendenza degli Stati Uniti.

Nel 2010, la Cina aveva già dimostrato di poter bloccare l’export di terre rare, innescando crisi produttive e un aumento vertiginoso dei prezzi. Le tensioni sono riemerse nel 2023 con il blocco dell’export di gallio e germanio; nel 2024, si prevedono limitazioni su gadolinio e ittrio.

Per affrontare questa vulnerabilità, gli Stati Uniti stanno riaprendo miniere storiche come quella di Mountain Pass e stringendo alleanze per diversificare le fonti di approvvigionamento. L’Unione Europea, con il 98% delle terre rare raffinate in Cina, è ancora più esposta, nonostante tentativi di aumentare l’estrazione interna.

Il futuro della domanda di terre rare è incerto; l’aumento dell’energia verde e della tecnologia richiederà sempre più di questi materiali. La gestione delle risorse strategiche potrebbe diventare cruciale per le relazioni internazionali, con guerre future che verteranno su materie prime essenziali per la vita moderna.