Era il 13 gennaio del 2012 quando nei pressi dell’Isola Del Giglio, in Toscana, è naufragata la Costa Concordia, una nave da crociera della Costa Crociere. Il naufragio ha causato 110 feriti e 32 morti ed il comandante, Francesco Schettino, è stato condannato per questo a 16 anni di carcere. Fra i 989 italiani che sono riusciti a raggiungere le scialuppe e mettersi in salvo c’era anche il palermitano Alberto Riccobono, meglio noto come Le Riche.

Le Riche è una delle protagoniste della prima edizione di Drag Race Italia. Un’esperienza che ha preso al volo, dato che si diletta con l’arte drag da circa quattro anni.

“Ho iniziato circa 4 anni fa” – ha dichiarato a Vogue – “L’arte ha sempre fatto parte della mia vita, mia madre era un’artista. Io mi sono approcciato prima al teatro, poi alle discipline aeree, fino a che non ho scoperto il mondo drag: un’arte completa, a 360 gradi, che sin da subito mi ha conquistato e che non sono più riuscito ad abbandonare! Il punto di forza di Le Riche è la poliedricità. Non essere ancorata a un solo personaggio e mettermi in gioco in situazioni differenti ha fatto sì che mi arricchissi sempre di più. D’altra parte, il nome Le Riche vuole evocare la ricchezza artistica del mio personaggio”.

Le Riche: “Il momento più bello della mia vita? Quando mi sono salvato dal naufragio della Costa Concordia”

Nella sua scheda di presentazione si legge anche:

“Il momento più bello della sua vita risale al 12 gennaio 2012 quando salvandosi dalla tragedia del naufragio all’isola del Giglio della Costa Concordia ha sentito di ricominciare davvero a vivere”.

Bellezza, talento e poliedricità… queste le caratteristiche con le quali Le Riche si metterà in gioco 🙌💅

Scopri tutte le concorrenti di #DragRaceItalia su discovery+ 👉 https://t.co/vlfKKAFJvs pic.twitter.com/FIpN4wr849 — discovery+ Italia (@discoveryplusIT) November 12, 2021

Che ne pensate di La Riche?