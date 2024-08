le regole di Carlo Conti, è già polemica

Il regolamento del prossimo Festival di Sanremo 2025, reso pubblico proprio oggi 20 agosto, introduce diverse novità. Tra i cambiamenti più significativi, c’è il nuovo sistema di votazione e la serata delle Cover mancante di quell’esito che influisce sulla finale della competizione.

Andando per ordine sul regolamento, sono confermati i 24 artisti in gara e il ritorno della categoria “Nuove Proposte”. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, torna a Sanremo dopo aver guidato con successo le edizioni del 2015, 2016 e 2017. Il presentatore sarà alla guida della 75esima edizione del Festival, in diretta su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio 2025, offrendo cinque serate di grande musica.

Le Nuove Proposte saranno quattro giovani artisti si sfideranno per il titolo. I 24 Big in gara si contenderanno la vittoria, con la serata delle Cover che non influenzerà l’esito finale del Festival di Sanremo. Nella serata finale, quando i voti si riapriranno per i cinque finalisti, i punteggi accumulati fino a quel momento non verranno azzerati. L’ultima votazione si sommerà a quelle delle serate precedenti (esclusa la serata Cover).

Riguardo alle giurie di Sanremo, viene inoltre confermata la Giuria delle Radio, mentre il vincitore del Festival, nei tre giorni successivi alla proclamazione, non potrà partecipare a trasmissioni su emittenti diverse dalla Rai.

Sulle singole serate di Sanremo, nella prima (martedì), si esibiranno tutti e 24 i Campioni, e i brani verranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda (mercoledì), si esibiranno 12 Campioni, votati dal pubblico tramite Televoto e dalla Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno. Le Nuove Proposte si sfideranno in una prima semifinale, giudicata dal pubblico, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, e dalla Giuria delle Radio, per determinare il primo finalista.

La terza serata (giovedì) seguirà un format simile, con la seconda semifinale delle Nuove Proposte, da cui emergerà il secondo finalista. La quarta (venerdì) sarà dedicata alle Cover, con i concorrenti che saranno sul palco insieme ad altri ospiti per reinterpretare brani celebri. Le Cover saranno giudicate dal pubblico tramite Televoto (34%), da Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%), con una classifica separata. Nella stessa serata, si svolgerà anche la finale delle Nuove Proposte tra i due finalisti, con un sistema di voto analogo. Nella quinta e ultima serata (sabato), le 24 canzoni in gara saranno nuovamente eseguite e votate dalle tre giurie (Televoto 34%, Sala Stampa, Tv e Web 33%, Radio 33%).

Il risultato finale sarà una media dei voti delle serate delle esibizioni. Le prime cinque canzoni classificate si sfideranno nuovamente, con una nuova votazione che determinerà il vincitore del Festival di Sanremo.