Non vogliono nominare un componente della commissione che sceglierà i vincitori del bando per le “primule” del commissario straordinario Domenico Arcuri, cioè i padiglioni dove dovrebbero essere datte le vaccinazioni.

Le Regioni sono critiche con alcune delle scelte nazionali riguardo alla campagna vaccinale, a vedere come è andata la Conferenza tra i presidenti di oggi. Sul bando per le primule, nel corso della riunione è stato ricordato che Arcuri ha chiesto alla Regioni di nominare un loro membro della commissione che sceglierà il vincitore. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha preso per primo la parola dicendo che non aveva intenzione di fare alcuna nomina, perché ritiene che le primule non servano a nulla. Sono seguiti altri interventi dello stesso segno, da parte delle Regioni di centrodestra e non solo. Qualcuno ha spiegato che i soldi andrebbero investiti su strutture esistenti, come palestre, che potrebbero essere risistemate per fare la vaccinazione. Così non è stato indicato alcun nome per la commissione.

Del resto nei giorni scorsi alcune realtà locali, ad esempio il Lazio, hanno chiaramente detto che non c’è bisogno delle strutture disegnate dall’architetto Stefano Boeri per fare la vaccinazione, visto che le Regioni dispongono di molti spazi, a volte messi a disposizione dai Comuni, come teatri e palasport, e poi si può contare anche sugli ambulatori dei medici di famiglia, con i quali ormai quasi tutti hanno stretto accordi. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha così rinviato la discussione sulla nomina del membro della commissione alla prossima riunione.