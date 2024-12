Le regioni con la neve: previsioni

Le previsioni meteo per la settimana di Natale mostrano un’Italia divisa tra sole e nevicate, con effetti significativi attesi a partire da Santo Stefano. Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, segnala che l’ingresso di correnti polari dall’Europa settentrionale sta provocando un abbassamento repentino delle temperature e precipitazioni, in particolare al Centro-Sud e nelle Isole Maggiori. Un fenomeno particolare chiamato Adriatic Snow Effect (ASE) potrebbe portare a bufere di neve fino a bassissima quota nelle regioni adriatiche, dovuto a una configurazione meteorologica che avviene quando aria gelida scende da Nord Est, creando una bassa pressione che solleva aria più calda dall’acqua.

Attualmente, le regioni più a rischio per il fallimento di neve fino a Natale sono Marche, Abruzzo e Molise, con possibilità di neve anche sulle zone interne di Basilicata, Campania e Calabria. Al Nord e sul versante tirrenico si prevedono maggiori schiarite, ma le temperature rimarranno basse a causa dei venti gelidi provenienti da nord.

A partire da giovedì 26 dicembre, Santo Stefano, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie all’arrivo di un campo di alta pressione, che porterà maggiore sole soprattutto al Centro-Nord. Tuttavia, si passa a una situazione di incertezza con l’arrivo di una goccia fredda dalla Russia, prevista tra il 27 e il 29 dicembre.

Nel dettaglio, lunedì 23 dicembre, al Nord ci saranno molte nuvole con rare precipitazioni e freddo; al Centro si prevedono nevicate a bassa quota sull’Adriatico e venti forti; al Sud ci sarà maltempo e neve in collina. Martedì 24, al Nord il cielo sarà poco nuvoloso, al Centro nevicate a bassa quota sulle regioni adriatiche e sole sul versante tirrenico; anche al Sud si prevede instabilità con neve in collina. Mercoledì 25, giorno di Natale, il Nord vedrà un cielo sereno, mentre al Centro ci sarà residua instabilità in Abruzzo e Molise; al Sud persistente instabilità sui rilievi e nella Sicilia settentrionale. Si attende un rinforzo dell’alta pressione, ma con l’irruzione di una goccia fredda in arrivo.