Le recensioni direttamente su Google, la rivoluzione di eShoppingAdvisor Extension

È nata ufficialmente eShoppingAdvisor Extension, l’estensione sviluppata e rilasciata da eShoppingAdvisor che promette di rivoluzionare il mondo delle recensioni online legate all’eCommerce.

La grande novità è rappresentata dall’esperienza degli utenti, che potranno fruire di recensioni sugli e-commerce, rating di sicurezza e altre informazioni utili all’acquisto direttamente durante la navigazione online. All’inizio disponibile su Chrome (e su tutta la piattaforma Chromium: Edge, Brave, Opera etc.), eShoppingAdvisor Extension offre la possibilità di consultare rapidamente sui motori di ricerca uno score basato sull’analisi tech del sito (attraverso ben 14 parametri) e un sentiment basato sulle recensioni dirette degli utenti.

“Si tratta di uno straordinario risultato d’equipe raggiunto grazie al lavoro di tutto il team di sviluppo Esa, all’insegna dell’innovazione e della ricerca anche in termini di Ux e Ui” dichiara Andrea Carboni, Ceo e co-founder di eShoppingAdvisor.

“Da tempo ragionavamo, infatti, su una soluzione capace di restituire all’utente un parametro immediato attraverso cui poter misurare in real time il livello di sicurezza e affidabilità degli eCommerce, prima di effettuare i propri acquisti. Ecco, l’estensione ESA integra due rating di valutazione proprio per fornire una risposta a questa esigenza. In Italia ci sono infatti oltre 50.000 piccoli e medi eCommerce, parte dei quali lavorano in modo onesto, offrendo peraltro prodotti e servizi di qualità. La nostra missione è proprio quella di aiutare l’eCommerce dal volto umano ad attrarre a sé più fiducia e a emergere e prosperare sul web nonostante i big dell’online”.

L’obiettivo dell’applicativo è quello di misurare in tempo reale l’affidabilità dei negozi online, garantendo la massima trasparenza nell’esperienza utente e rendendo più rapida ed efficace la valutazione del prodotto sui marketplace online.

Per utilizzarla è sufficiente scaricarla gratuitamente dal Chrome Web Store, visualizzandola da subito durante la navigazione su Google. Direttamente nella pagina dei risultati di ricerca, sotto il nome di ogni sito, compariranno tre indicatori per aiutare i consumatori a orientarsi durante l’acquisto e a fare shopping online in modo veloce e sicuro.

“L’estensione di eShoppingAdvisor è uno strumento essenziale per facilitare uno shopping online più sicuro e sostenibile» spiega Lorenzo Demiri, Head Of Research And Development di ESA e a capo del progetto di sviluppo dell’estensione. «La soluzione offre una valutazione basata sull’analisi tecnica e sulle recensioni degli utenti. Il widget permette un offre facile accesso alle valutazioni di sicurezza e ESA sui risultati di ricerca di Google. In sintesi, è uno strumento necessario per effettuare acquisti informati online”.

Il “Security Rating”, ovvero l’indice di sicurezza di eCommerce sicuro progettato da eShoppingAdvisor, sarà consultabile e calcolabile ancora più rapidamente con un semplice click. Tale rating, considerato ormai un benchmark nella classificazione delle recensioni online, si basa su un doppio criterio: uno tecnico basato su un algoritmo e uno basato unicamente sulla customer satisfaction tramite un sistema di valutazione a “stelline”. Il tutto, grazie all’estensione, è restituito in modo diretto e immediato, prima ancora che l’utente abbia eseguito alcuna scelta, aumentando notevolmente sia la rapidità che la qualità della sua ricerca.