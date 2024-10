Le reazioni infuocate sui social media

Nella puntata di “Amici” del 13 ottobre 2024, il ballerino Kledi Kadiu ha criticato in modo severo gli allievi di danza della scuola, creando un acceso scambio di opinioni con la conduttrice Maria De Filippi. Il programma ha visto l’alternarsi di sfide tra i concorrenti, a cui Kledi e la cantante Fiorella Mannoia hanno dovuto rispondere da giudici. Kledi, altro protagonista della puntata, ha mostrato un atteggiamento molto critico, commentando duramente le performance dei ballerini.

Dopo che Alena ha perso la sfida contro Chiamamifaro, sono cominciate le esibizioni di canto e ballo. Kledi non ha risparmiato alcun errore, sottolineando difetti e mancanze di ogni partecipante. Le sue osservazioni includono critiche come “Rebecca ha i piedi piatti”, “Chiara è troppo rigida” e “Alessio ha rovinato la parte finale dell’esibizione”. Maria De Filippi ha reagito, definendo Kledi un “rompiscatole” e paragonandolo al suo storico giudice, la Celentano. Nonostante le frecciate, Kledi ha difeso la sua posizione, sottolineando l’importanza della verità nelle valutazioni per evitare aspettative irrealistiche.

Le reazioni sui social sono state molteplici. Alcuni utenti hanno sostenuto che Kledi fosse eccessivamente severo, affermando di sentirsi “feriti” dai suoi commenti, mentre altri hanno apprezzato il suo impegno nel mantenere alti standard di qualità. Molti hanno notato che il livello generale della danza quest’anno fosse inferiore rispetto agli anni precedenti, suscitando ulteriori commenti. Frasi come “Kledi distrugge sempre tutti” e “potrebbero andare in terapia dopo questa puntata” sono diventate frequenti. Alcuni spettatori hanno difeso Kledi, trovando giuste le sue osservazioni riguardo ai “piedi piatti”.

Insomma, l’atteggiamento critico di Kledi ha diviso il pubblico: se da una parte c’è chi lo considera giustamente esigente, dall’altra ci sono coloro che lo vedono come un giudice spietato capace di demoralizzare i concorrenti. Le interazioni tra Kledi e Maria De Filippi hanno infuocato il dibattito, non solo in studio ma anche sui social, segno che il talento giovanile continua a suscitare forti emozioni e reazioni tra appassionati e critici.