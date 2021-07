Billie Eilish, Happier Than Ever: il secondo album della cantante è uscito il 30 luglio e ha già conquistato i fan.

Lo abbiamo atteso a lungo, ma il tempo speso ad aspettare è stato ampiamente ripagato. Almeno stando a quanto affermato dalle migliaia e migliaia di fan di Billie Eilish in tutto il mondo, Italia compresa. Happier Than Ever, il secondo album nella carriera della cantante di Bad Guy è stato pubblicato il 30 luglio 2021, a due anni di distanza dal celeberrimo e pluripremiato album di debutto. E non ha deluso le aspettative. O almeno così sembra…

Billie Eilish

Cosa pensano i fan di Billie Eilish di Happier Than Ever?

Un album strabiliante, con alcune canzoni davvero fuori dall’ordinario. Questo sembrerebbe essere il pensiero più comune sui social dopo l’ascolto del secondo lavoro di Eilish. A colpire in particolare è stata la title track, una canzone divina per tantissimi fan: “Dev’essere stata donata dagli dei dell’Olimpo, altrimenti non si spiega“.

C’è chi sottolinea come in generale sia tutto Happier Than Ever a non deludere, come praticamente qualunque cosa faccia Billie nella sua carriera, chi invece è impazzito per il brano Oxytocin. Qualcuno invece azzarda un paragone tra il primo e il secondo album della Eilish. E anche se i pareri sono contrastanti, sono in molti a sostenere che Happier Than Ever sia addirittura migliore rispetto a When We All Fall Asleep Where Do We Go. Di seguito il lyric video della title track:

Happier Than Ever: il parere della critica

Se i fan sono letteralmente impazziti per Happier Than Ever, non ha fatto da meno la critica. In molti hanno speso parole d’elogio per il secondo album della cantante losangelina, che è apparso sicuramente più maturo, ma anche più completo, sia nei temi toccati, come il rapporto con la fama e il successo, tra mostri e lacrime, che nella musica. Le canzoni scritte e composte da lei e Finneas toccano nel cuore e formalmente fanno uno step in più rispetto al passato, pur non senza tradire uno stile già diventato emblematico.

Di seguito l’audio di Not My Responsability: