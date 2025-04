Le reazioni dei leader europei ai dazi di Trump: una cautela strategica

L’annuncio di Donald Trump riguardo a una tariffa commerciale del venti per cento sull’Unione Europea ha provocato una forte reazione da parte di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. I leader dell’Unione mostrano cautela riguardo a queste nuove misure, preoccupati per le ripercussioni economiche che potrebbero derivarne. La situazione evidenzia le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Europa, mentre i leader cercano di valutare le conseguenze e possibili risposte a tali dazi. La questione si inserisce in un contesto di relazioni commerciali già complesse tra le due sponde dell’Atlantico.