Le reazioni dei gieffini all’uscita di Marco, Antonella sbotta: “Vergognatevi!”

Poco fa il Grande Fratello ha annunciato ai vipponi il ritiro di Marco Bellavia. Le reazioni dei concorrenti sono state molto diverse, c’è chi non ha fatto un passo indietro come Patrizia Rossetti, chi ha cercato di mettere una pezza sul buco e chi come Antonella Fiordelisi si è agitata.

Antonella Fiordelisi sbotta: “Avete detto cose brutte, anche che recitava”.

Gegia si è augurata un ritorno del conduttore: “Eh grazie ciao. Non ho detto che recitava, non stava bene. Ma è meglio così per lui. Adesso prenderà le medicine e chissà che non possa ritornare“.

Antonella Fiordelisi però l’ha fermata: “Per me è opportuno chiedere scusa a marco per le cose dette. Avete detto che recitava. Io ho visto delle scene brutte e non nascondiamoci. Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto. Avete avuto delle reazioni non belle. Io mi invento tutto? Dovete vergognarvi per quello che avete detto. Uno che recita non se ne va così, è un ragazzo che non sta bene. Aveva la pressione di tutti che l’avete attaccato“.

Gegia è sbottata: “Dici caz***e. Ti inventi tutto bugiarda. Fa a posta per essere messa in mezzo e calcolata. Guarda te che razza di falsona. Bugie per infangarci. Non abbiamo mai detto che deve andarsene. […] Io gli ho detto che aveva un esaurimento e che doveva prendere anche la valeriana. Guardate che ho pianto pure io e non mi sono fatta vedere“.

Subito dopo è intervenuta Wilma in difesa di Gegia: “Aveva dei problemi cavoli, l’hanno tenuto ore dentro. Ci saranno dei problemi diversi e non nostri. Non era l’almbiente giusto per lui qui e basta. Smettiamola di dire che è colpa nostra. Non è colpa nostra, stamani stava sdraiato a braccia larghe e urlava. Lei è una santa? Dice che tutti l’abbiamo attaccato, ma de che? Sta bugiarda che vuole fare la santarellina. […] Io ho pianto pure e nessuno dice nulla”.

Le reazioni degli altri concorrenti.

Edoardo si è limitato ad un saluto: “Ciao Marco forza“. Charlie ha detto di aver visto stare molto male Marco: “La nomination ha tirato fuori il suo esaurimento. Può capitare a tutti di prendere gli svarioni e sbagliare. Stamani parlava con il muro e diceva che era contro il GF Vip, non stava bene“.

Sara Manfuso ha ammesso di sentirsi in colpa: “Io ho detto che ha bisogno di sostegno e cure. Mi sono sentita in colpa, ma non dovrei perché è vero che ha bisogno di cure. Forse qui dentro non è il posto giusto. Adesso senza fare polemica speriamo che stia bene. Deve curarsi e rimettersi e lo farà fuori“.

Patrizia Rossetti invece si è limitata a dire: “Io non torno indietro sui miei passi. C’ho provato a parlargli“.

Non avrei mai pensato di dirlo, ma per fortuna c’è Antonella Fiordelisi.