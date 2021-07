L’Italia torna campione d’Europa a Euro 2020, superando in finale l’Inghilterra: le reazioni dei cantanti-tifosi.

L’Italia di Mancini ce l’ha fatta. Dopo 53 anni è riuscita a riportare gli Europei nel nostro paese. Un trionfo straordinario, arrivato al termine di una cavalcata epica partita l’11 giugno contro la Turchia e conclusa a Wembley, nella tana dei Tre Leoni, contro una temibile Inghilterra. La Nazionale canterina guidata da condottieri come Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Insigne e Chiesa è riuscita in un’impresa che rimarrà nella storia del nostro calcio. Impresa festeggiata sui social anche da tantissimi cantanti-tifosi. Squisitamente italiani.

Italia campione d’Europa: le reazioni dei cantanti azzurri

Tra i primi a esprimere la propria gioia in un momento di totale esaltazione collettiva non poteva mancare il nostro Vasco Rossi, il rocker italiano più conosciuto e amato. Queste le sue parole: “Evviva!! Grandi azzurri!! Grande squadra… Grande vittoria!!“.

Vasco Rossi

Una delle madrine di questo Europeo per l’Italia è stata Alessandra Amoroso, che ci ha accompagnati sulla tv satellitare con la sua Sorriso grande, divenuta un inno non ufficiale della spedizione azzurra. Non poteva quindi mancare la sua reazione scomposta: “Basta crederci sempre. L’inizio di una nuova era. Campioni d’Europa. Non voglio altro che un sorriso grande“.

Una carrellata di foto e immagini di festeggiamenti, con tanto di parrucca riccia e tricolore, per la cantante italiana più conosciuta al mondo, Laura Pausini. “Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor“, ha scritto la super tifosa azzurra, che ha ringraziato così tutta la nostra squadra:

E non poteva mancare ai festeggiamenti social anche Edoardo Bennato, che con Gianna Nannini è stato uno dei ‘protettori’ di questa Nazionale. Se l’atmosfera è stata sempre carica e gioiosa nel collettivo di Mancini, molto lo si deve a quel collante straordinario che sa ancora essere Notti magiche. Pardon, Un’estate italiana.

I cantanti italiani esultano per Euro 2020

Appassionatissimo di calcio, anche Eros Ramazzotti ha esultato, tra l’altro citando un suo classico, Più bella cosa, e mostrando un video con le migliori immagini di questa cavalcata azzurra che porteremo sempre nel cuore:

E se Jovanotti si limita a un esaltato ma tutto sommato contenuto “Campioni d’Europa“, Gianni Morandi, che ha collaborato con lui per il suo ultimo successo, L’allegria, ha praticamente pubblicato un selfie insieme a Bonucci (in tv), con tanto di bandierone:

Il più social di tutti, però, è stato come sempre Fedez. Il rapper, che non è un grandissimo appassionato di calcio, ha seguito con grande trasporto la gara, insieme alla famiglia, e ha mostrato il momento della sofferenza e poi della gioia al termine dei rigori con questa clip diventata rapidamente virale:

Ha invece voluto passare direttamente alla fase dei ringraziamenti Ligabue, che ha vissuto le emozioni di questo trionfo con grande affetto e passione: “Grande Mancio, grandi ragazzi. Una botta d’energia per tutto il Paese. Grazie“.