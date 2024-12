Le razze di gatti senza pelo: una più singolare dell’altra

Non solo lo Sphynx, ma esistono diverse razze di gatti senza pelo che meritano di essere conosciute. I gatti, con il loro carattere unico e le loro abitudini particolari, presentano anche delle specificità tra le razze, come nel caso dei gatti privi di pelo. Sebbene lo Sphynx sia il gatto senza pelo più famoso, ci sono altre sette razze degne di nota.

Il gatto senza pelo, noto anche come “gatto nudo”, è caratterizzato dall’assenza di pelo a causa di una mutazione genetica. Questa particolare condizione è stata documentata fin dall’antico Egitto, ma è negli anni ’70 che la mutazione è stata studiata e riconosciuta a fondo. Lo Sphynx canadese fu ufficialmente riconosciuto nel 1971 in Minnesota e successivamente in Europa. Questo gatto soffre particolarmente gli sbalzi di temperatura, ma è noto per la sua curiosità e affetto.

La seconda razza è il Don Sphynx (o Donskoy) proveniente dalla Russia, che presenta una mutazione genetica dominante, rendendo la sua pelle più spessa e resistente. Ha bisogno di molte attenzioni, come bagni frequenti, ed è molto socievole. Il Kohona, o gatto nudo hawaiiano, è estremamente raro e completamente privo di bulbi piliferi, mostrando molte rughe e richiedendo attenzioni particolari a causa della fragilità della sua pelle.

Il Peterbald è un’altra razza notevole, una combinazione tra Sphinx e Siamese, con tre varietà: Flock, Brush e Hairless. Segue il Gatto Elfo, nato nel 2007 da un incrocio tra un Don Sphynx e un American Curl, caratterizzato dall’aspetto senza pelo e dalle orecchie piegate all’indietro.

Il Levkoy ucraino nasce da un incrocio tra un Don Sphynx e uno Scottish Fold, ma molti esperti non supportano questa razza per i problemi genetici ereditati dallo Scottish Fold. Infine, il Gatto Bambino, nato nel 2005 da un incrocio tra Sphynx e Munchkin, presenta zampe corte ed è anch’esso oggetto di controversie per le potenziali patologie endemic.

In breve, questi gatti privi di pelo, che variano per origini e caratteristiche, necessitano di cure e attenzioni particolari, mentre il loro fascino e la loro personalità unica li rendono compagni preziosi.