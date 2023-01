Le razze di cani più intelligenti secondo la scienza: lo studio

Uno studio scientifico ha svelato quali sono le cinque razze di cani più intelligenti: pronti a scoprirle tutte?

Tutti i cani sono intelligenti; alcune razze, però, sono più brillanti di altre. A sostenerlo sono gli studiosi dell’Università di Helsinki, che hanno sottoposto alcuni esemplari a un esperimento volto a capire di più sul legame tra abilità intellettive e razza di appartenenza: ecco cosa hanno scoperto.

Lo studio sulle abilità cognitive dei cani

In primo luogo, è bene specificare che esistono diversi tipi di intelligenza.

In relazione alle capacità cognitive dei cani, possiamo distinguere tra:

intelligenza funzionale, che si sofferma su ciò che Fido riesce ad imparare mediante l’addestramento;

intelligenza adattativa, che esamina le capacità di adattamento del cane sulla base delle esperienze pregresse;

intelligenza spaziale, che indica la capacità dell’animale di orientarsi nello spazio;

intelligenza istintiva, presente sin dalla nascita, basata sull’istinto dei cani.

Gli scienziati hanno esaminato 79 diverse razze, sottoponendo gli esemplari a una serie di test incentrati soprattutto a misurare l’intelligenza funzionale.

Tra le altre variabili indagate nel corso dell’esperimento ci sono:

Memoria;

Autocontrollo;

Ragionamento;

Impulsività;

Atteggiamento dell’animale nei confronti degli sconosciuti.

Sulla base di questi parametri, i ricercatori hanno proclamato la classifica delle cinque razze di cani più intelligenti.

I cani più intelligenti appartengono a queste razze

A conclusione della loro indagine, gli scienziati hanno evidenziato che nelle cinque razze di cani più intelligenti rientrano:

Il pastore belga si è posizionato al primo posto della classifica dei pelosi dalle più spiccate abilità intellettive.

Basti pensare, infatti, che gli esemplari di questa razza hanno collezionato ben 34 punti su 39.

Il pastore australiano si è piazzato al secondo posto grazie e due qualità sinonimo di grande intelligenza: vivacità e curiosità.

Il Labrador Retriever non può mancare in questa classifica. Non a caso, viene spesso impiegato nel corso di salvataggi o per la pet-therapy, in virtù della sua indole mansueta, vispa e socievole.

Il Border Collie, originariamente utilizzato come cane da guardia per le greggi, nel corso del tempo ha acquisito incredibili capacità mnemoniche e di problem solving, per far fronte agli imprevisti e ai pericoli.

Infine, il Golden Retriever chiude l’elenco delle razze di cani più intelligenti grazie alla sua incredibile dolcezza e alla sua memoria da elefante.

Queste virtù lo rendono un cane facilmente addestrabile e un compagno di giochi perfetto per persone con disabilità.