le razze che hanno più bisogno di cure dentali

Alcune dovrebbero andare sempre dal dentista: ecco quali sono le razze di cani con più problemi ai denti rispetto alle altre.

Quando un cane ci sorride è come se ci facesse un regalo, quello di farci capire che sta bene con noi e che non gli manca nulla in quel momento. In realtà però anche il suo sorriso può nascondere delle insidie e soprattutto dei problemi dentali: vi sono infatti alcune razze di cani con più problemi ai denti rispetto ad altre. Ecco da cosa dipende questa negativa ‘predisposizione’ dei nostri amici a quattro zampe e come riconoscerli.

Problemi dentali più frequenti nei cani: quali sono

Ma quali sono i problemi dentali che sempre più spesso colpiscono i nostri amici a quattro zampe? Tra quelli principali non vi è la carie, a differenza degli umani, perché in realtà i denti di Fido non vengono utilizzati per masticare ma solo per ‘staccare’ parti di cibo, che poi verrà direttamente ingoiato: in pratica il contatto tra alimento e dente è davvero minimo.

E poi i cani non usano la bocca solo per mangiare, ma soprattutto per esplorare e conoscere il mondo che li circonda: infatti proprio questa loro tendenza ad assaggiare tutto ciò che è attorno a loro, li espone ad una serie di rischi, soprattutto di natura batterica. Non a caso infatti molti problemi dentali hanno appunto questa ‘origine’: stiamo parlando ad esempio della parodontite canina.

Le placche di tartaro sono un’altra piaga che può affliggere il nostro Fido, perché è proprio lì che si depositano i batteri. Essi non solo sono pericolosi per la salute di denti, gengive e bocca in generale ma anche per il cuore, organo che può essere raggiunto dai medesimi batteri.

Razze di cani con più problemi ai denti: le percentuali e quali sono

Uno studio condotto dal Royal Veterinary College ha fornito delle percentuali di cani colpiti da patologie dentali e pare che, su un campione di oltre 22mila esemplai, ben il 12,5% di essi mostrasse problemi del genere ai denti. Ma quali sono le razze che normalmente appaiono più colpite rispetto ad altre?

Iniziamo da quelli di piccole dimensioni che includono:

Sarebbe errato tuttavia pensare che solo i cani di piccola taglia soffrano di problemi ai denti: infatti ve ne sono altre di razze medio-grandi che possono patire le medesime patologie. Esse sono:

Razze di cani con più problemi ai denti: cosa fare per curare e prevenire

Ma cosa possiamo fare noi padroni per prevenire questi problemi ai denti di Fido? Esattamente come per noi umani, anche per il cane è raccomandata una corretta igiene orale: una delle patologie già citata che può essere ‘evitata’ con una cura frequente è appunto la parodontite.

Utilizzare dentifricio per cani e spazzolino lo aiuterà ad eliminare quello strato di placca che ricopre i suoi denti (è proprio lì che si annidano i batteri). Oltre alle visite ai denti da parte degli esperti, facciamoci consigliare dal veterinario sui prodotti e gli accessori da utilizzare ma anche per una pulizia professionale della sua dentatura.

Sapete scegliere i giocattoli masticabili migliori per i suoi denti? Essi non solo hanno la funzione di farlo divertire ma anche quella di mantenere la sua igiene orale: stessa funzione hanno alcuni alimenti utili per la salute dei denti di Fido.