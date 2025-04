Le Ragioni dell’Addio di Gad Lerner a Il Fatto Quotidiano: Critica all’Indulgenza Verso le Destre

Dopo cinque anni di collaborazione, Gad Lerner ha annunciato la sua uscita da Il Fatto Quotidiano. Già ex giornalista di La Repubblica, dove aveva lasciato in polemica con il direttore Maurizio Molinari, Lerner ha spiegato i motivi del suo abbandono in una lettera. Ha espressamente ringraziato i colleghi per il tempo trascorso insieme, ma ha rivelato di aver percepito una crescente distanza dalla linea editoriale del giornale, criticando l’indulgenza, a suo avviso, nei confronti dell’ascesa delle destre nazionaliste e fascistoidi, menzionando figure come Trump e Putin.

Nonostante le divergenze, Lerner ha sottolineato di mantenere un grande apprezzamento per l’indipendenza del giornale e per la sua capacità di affrontare notizie scomode, evidenziando la libertà di espressione di cui ha goduto durante la sua collaborazione. Secondo Il Giornale, la separazione era già nell’aria da un mese, ma non ci sarebbero attualmente nuovi impegni per Lerner in altre testate.

L’atteggiamento del giornalista di fronte al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca sembra aver amplificato le sue preoccupazioni e contribuito alla decisione di lasciare. Gad Lerner è una figura nota nel panorama del giornalismo italiano, con una carriera che include collaborazioni con molte delle principali testate e programmi televisivi. Nato a Beirut nel 1954, ha un ampio background editoriale e ha scritto diversi libri, affrontando temi complessi come il fascismo e le tensioni in Medio Oriente.