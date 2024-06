Le ragioni della paura degli ascensori

Per molti, gli ascensori sono parte integrante della vita quotidiana. Negli USA, si stima che ci siano oltre un milione di ascensori in funzione, utilizzati da 245 milioni di persone ogni giorno. Tuttavia, nonostante siano strumenti essenziali per spostarsi velocemente in edifici alti, molte persone trovano gli ascensori estremamente stressanti.

Uno dei motivi principali è la claustrofobia, un disturbo d’ansia caratterizzato dalla paura degli spazi chiusi. Spesso privi di finestre e stretti, possono scatenare sintomi come aumento del battito cardiaco, difficoltà respiratorie e attacchi di panico nel 12% delle persone che soffrono di questo disturbo. Per alcuni, l’uso dell’ascensore è così problematico che richiedono terapie specializzate per affrontare la paura.

Oltre alla claustrofobia, esperienze traumatiche possono contribuire alla paura degli ascensori. Anche se sono mezzi di trasporto sicuri, guasti occasionali o interruzioni di corrente possono intrappolare i passeggeri, creando situazioni di stress e ansia. Nonostante le misure di sicurezza avanzate che rendono improbabili incidenti gravi come la caduta libera, il timore di rimanere bloccati persiste, alimentato anche da rappresentazioni nei media.

Un altro elemento di frustrazione è il sistema di pulsanti degli ascensori, che a volte può essere poco intuitivo o presentare difetti durante le ore di punta. Ad esempio, i pulsanti possono essere disattivati temporaneamente se un altro passeggero ha appena effettuato una selezione, causando confusione e disagio.

Infine, la vicinanza forzata con sconosciuti in uno spazio ristretto viola i principi di spazio personale, accentuando l’ansia sociale. La disposizione delle persone all’interno di un ascensore segue spesso dinamiche non scritte legate all’età e al genere, influenzando il comfort dei passeggeri.

Gli ascensori possono anche essere percepiti come “spazi liminali”, ovvero spazi di transizione che suscitano una sensazione di disagio. Questo fenomeno, accentuato dalla recente attenzione su Internet, rivela un’inquietudine latente verso questi luoghi, nonostante il loro uso quotidiano. Chissà quale sarà l’impatto degli ascensori spaziali, invece!