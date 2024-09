Le Ragioni del Rifiuto

Il talent show “Ballando con le stelle” è pronto a tornare con una nuova attesissima edizione, che inizierà il 28 settembre. Le aspettative del pubblico sono alle stelle, soprattutto per scoprire se Chiara Ferragni parteciperà al programma. Negli ultimi mesi, si sono susseguite voci sulla sua possibile partecipazione, sia come concorrente che come ballerina per una notte. Tuttavia, la padrona di casa Milly Carlucci ha svelato che, nonostante i tentativi di coinvolgere l’influencer, Chiara ha deciso di rifiutare l’invito.

Milly Carlucci ha precisato che Chiara Ferragni non si sente pronta per una partecipazione in questo momento, citando un periodo particolarmente difficile per l’influencer cremonese. Ferragni ha recentemente affrontato diverse sfide personali e professionali, tra cui la separazione dal marito Fedez, problemi legati a sponsor e questioni legali con il divorzio, oltre a polemiche come quella del “Pandoro-gate”. Queste circostanze l’hanno costretta a riflettere e a iniziare un processo di “ricostruzione” della sua vita, come ha dichiarato durante una conferenza stampa a Madrid.

In un’intervista, Milly ha anche discusso la situazione di altri concorrenti del programma. In particolare, ha parlato di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, e il maestro di ballo Angelo Madonia. Pur essendo una coppia nella vita privata, hanno scelto di partecipare al programma separatamente. Milly ha spiegato che questa decisione è stata presa per garantire che tutti i concorrenti potessero essere trattati alla stessa maniera e partire sullo stesso piano, evitando vantaggi indotti da relazioni già affiatate.

In conclusione, l’attesa per “Ballando con le stelle” è alta, ma la mancanza della presenza di Chiara Ferragni potrebbe deludere molti fan. Milly Carlucci e il cast si preparano ad affrontare l’edizione con gli altri concorrenti, mentre l’influencer continua a lavorare sulla sua vita personale e professionale.