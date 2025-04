Le ragioni dei severi rimproveri alla figlia

L’intervista a “Domenica In” tra Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù, ha svelato tensioni profonde nel loro rapporto. Gianna ha espresso il suo disappunto per il comportamento della figlia, al punto da bloccarla sul telefono. Ha raccontato di aver dedicato la sua vita al lavoro e alla crescita dei suoi tre figli, sottolineando di essersi spaventata quando Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, a cui non era familiare. Gianna ha poi rivelato di aver rinunciato alla propria carriera per seguire Valeria a Roma, un sacrificio che ora le pesa: “Ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco”.

Durante l’intervista, ha affermato di aver aiutato Valeria più di quanto la gente sappia e ha contestato le affermazioni pubbliche di sua figlia, sottolineando che le questioni private dovrebbero rimanere tali e non essere messe in discussione sui media. La tensione tra le due è palpabile e Gianna ha continuato a criticare la figlia per aver reso pubbliche le loro questioni personali.

Valeria, dal canto suo, ha chiesto scusa per eventuali errori e ha espresso il desiderio di riconnettersi con la madre, invitandola a sbloccare il suo numero. La Marini ha ribadito di voler bene a Gianna e di essere sempre disponibile per lei. Tuttavia, la madre sembra irremovibile e ha ribadito che non approva il modo in cui Valeria ha gestito le loro questioni familiari. Così, con un clima di conflitto palpabile, rimane incerta la possibilità di riconciliazione tra le due.