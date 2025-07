Le radici italiane della famiglia spagnola Clemente

Le storie di emigrazione spesso nascondono legami sorprendenti tra paesi lontani. È il caso della famiglia Clemente, le cui origini risalgono a Busto Garolfo, un comune milanese, prima di intraprendere un lungo viaggio che li ha portati in Argentina e infine in Spagna.

Recentemente, Ignacio Clemente, un medico residente in Spagna, ha incontrato il sindaco Giovanni Rigiroli e il Gruppo di Ricerca Storica per approfondire le sue radici. La sua avventura genealogica è iniziata nel 2010, quando ha richiesto informazioni sui suoi antenati. Scoprendo che uno dei suoi bisnonni era originario di Busto, ha fornito dei dettagli chiave, consentendo al gruppo di ricostruire la storia della sua famiglia. Natale Serafino Clementi, nato nel 1845, emigrò con la moglie Carolina Merlotti in Argentina, stabilendosi a Colonia Margarita, un luogo che Ignacio descrive come simile a Busto Garolfo.

Un passaggio significativo nella storia della famiglia è avvenuto nel 1950, quando Luigi, uno dei dieci figli di Natale, ha cambiato ufficialmente la vocalizzazione finale del cognome. L’interesse di Ignacio per la sua genealogia non è svanito, e nel 2016, durante un corso di aggiornamento a Bergamo, ha colto l’opportunità di visitare il suo paese d’origine. Grazie al lavoro del Gruppo di Ricerca, è riuscito a tracciare l’albero genealogico della sua famiglia fino al 1600, mantenendo viva la connessione con le proprie radici italiane.