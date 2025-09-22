Le Quattro Giornate di Napoli: Rivolta contro i Nazisti

Dopo l’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre, le truppe tedesche occupanti a Napoli intensificano la loro repressione nei confronti dei cittadini italiani. In risposta a questa situazione critica, la popolazione napoletana si solleva spontaneamente contro i nazisti, senza un comando centrale né una pianificazione predefinita. Gli abitanti, spinti da un forte desiderio di libertà, affrontano le forze tedesche guidate dal colonnello Scholl. Questa insurrezione popolare riesce a mettere in fuga le truppe occupanti prima dell’arrivo degli Alleati.