Le Quattro Giornate di Napoli: Rivolta contro i Nazisti

Da StraNotizie
Dopo l’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre, le truppe tedesche occupanti a Napoli intensificano la loro repressione nei confronti dei cittadini italiani. In risposta a questa situazione critica, la popolazione napoletana si solleva spontaneamente contro i nazisti, senza un comando centrale né una pianificazione predefinita. Gli abitanti, spinti da un forte desiderio di libertà, affrontano le forze tedesche guidate dal colonnello Scholl. Questa insurrezione popolare riesce a mettere in fuga le truppe occupanti prima dell’arrivo degli Alleati.

